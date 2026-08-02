SMS despliega en sus hospitales una plataforma de seguridad informática para proteger equipos médicos de uso sanitario

El nuevo sistema refuerza la protección digital de los dispositivos sanitarios. - CARM

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha puesto en marcha una nueva plataforma de seguridad informática para vigilar y controlar los equipos electrónicos de uso sanitario que están conectados a su red sanitaria. La iniciativa, que cumple con los requisitos de la normativa de protección de datos, abarca a los once hospitales públicos de la Comunidad y cuatro centros de especialidades.

El nuevo sistema viene a reforzar la protección digital de dispositivos sanitarios como electrocardiógrafos, equipos TAC (Tomografía Axial Computarizada), de resonancia magnética, de rayos X o ecógrafos, entre otros, para evitar que posibles ataques externos o fallos informáticos afecten a la actividad diaria de los centros sanitarios y, en última instancia, a la seguridad de los pacientes.

Por tanto, este avance contribuye directamente a mejorar la continuidad asistencial en el SMS al reducir el riesgo de indisponibilidad de equipos médicos, y también a reforzar la protección de los entornos clínicos en los que se presta atención al paciente porque minimiza el riesgo de interrupciones en estos dispositivos médicos.

La plataforma, en el que se han invertido cerca de 600.000 euros, puede identificar activos, detectar riesgos, priorizar vulnerabilidades e integrar la información relevante con los sistemas corporativos de seguridad.

En tiempo real La solución, implantada con la colaboración de la empresa tecnológica T-Systems y que se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia NextGenerationEU, permite identificar vulnerabilidades y detectar comportamientos anómalos en tiempo real sin interferir en el funcionamiento de los equipos clínicos.

Además, ofrece visibilidad continua sobre los equipos conectados y permite priorizar los riesgos según su posible impacto. De esta forma, el SMS puede anticiparse a las amenazas y mejorar la capacidad de respuesta sin alterar las operaciones sanitarias.

El sistema cuenta con 15 sondas de monitorización distribuidas por la red hospitalaria y dispone de paneles de control que facilitan la toma de decisiones. Además, el servicio incluye supervisión y soporte permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar una protección ininterrumpida.

Esta iniciativa se suma al conjunto de medidas que ya está aplicando la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia para proteger diariamente los sistemas de la Comunidad Autónoma, entre los que se incluyen los del Servicio Murciano de Salud.