El SMS destina más de dos millones de euros a la continuidad de programas de Salud Mental

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) concederá más de dos millones de euros en subvenciones directas a 14 entidades del Tercer Sector durante este año 2026.

Estas ayudas beneficiarán a unas 3.600 personas de colectivos vulnerables, y se destinan a programas de prevención, promoción y atención a los problemas de salud mental desde el ámbito sociosanitario, que están encuadrados en la Estrategia de Mejora de Salud Mental de la Región de Murcia 2023-2026.

Uno de los ámbitos en los que se centra este tipo de actividades es la mejora de la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y de sus familiares y cuidadores. Por este motivo, el SMS destinará subvenciones por un total de 168.000 euros a tres entidades que trabajan con personas que padecen esta enfermedad.

En concreto, la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia recibirá 164.000 euros para continuar desarrollando sus programas de fisioterapia individual y grupal, en centro y domicilio, a enfermos y cuidadores de enfermos de Alzheimer, y la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Puerto Lumbreras asignará 2.100 euros a su programa de talleres terapéuticos.

Por su parte, la Asociación Alzheimer Águilas recibirá 2.000 euros para el desarrollo de su taller de entrenamiento cognitivo-emocional multisensorial centrado en la persona. Además, el SMS va a destinar 46.000 euros para la atención a personas con Trastorno Límite de la Personalidad.

Esta afección mental que se caracteriza por seguir un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, las emociones y una marcada impulsividad. Las personas con este trastorno suelen experimentar cambios bruscos de humor, miedo intenso al abandono y autolesiones.

Para el apoyo psicosocial de estos pacientes y sus familias, el SMS ha concedido una subvención de 23.000 euros a la Fundación regional Murciana de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad (ARMAI-TLP) para que siga desarrollando su labor de información, orientación y asesoramiento terapéutico a pacientes con este trastorno y su entorno, y para la integración, rehabilitación e inserción sociolaboral de los pacientes con trastorno límite de la personalidad.

La misma cantidad se ha concedido a la Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de la Personalidad en Cartagena Comarca y Mar Menor para información y asesoramiento terapéutico a personas con esta patología y sus familias, así como para la formación y entrenamiento del voluntariado en el ámbito de los trastornos de la personalidad.

PATOLOGÍA DUAL

La enfermedad dual o patología dual se refiere a la coexistencia simultánea de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental en la misma persona. Esto requiere un enfoque integral que trate ambas afecciones a la vez, ya que están interrelacionadas y se influyen mutuamente. Además, las personas que sufren esta patología tienen más riesgo de exclusión social, marginalidad y estigma.

Para la atención y recuperación de los pacientes con patología dual y/o adicciones, el SMS ha destinado más de medio millón de euros a la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial que desarrolla itinerarios personalizados y 'proyectos de vida' independientes para personas con Trastorno Mental Grave y/o diagnostico dual.

De igual modo, se han concedido 285.000 euros a Cruz Roja Española Región de Murcia para la atención a personas con adicciones y/o patología dual en instituciones penitenciarias, comisarías y juzgados, además de atención a personas en entornos de prostitución con conductas adictivas y/o patología dual.

Por su parte, la Asociación Regional de Murcia para la Prevención de las Drogodependencias (Aremupd) dispondrá de 250.000 euros para prestar atención psicológica, asesoramiento jurídico y coordinación, además de formación de familiares.

Asimismo, el SMS destinará 30.000 euros para la continuación de tratamientos para personas con Trastornos de Conducta Alimentaria a través de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (Adaner), en concreto, para la orientación y formación, así como la atención grupal familiar y la atención individualizada de personas con este trastorno.

La Federación de Salud Mental de la Región de Murcia (Feafes) gestionará 327.000 euros para su labor de información, orientación, apoyo, tratamiento terapéutico, ocio y atención psicosocial a personas con enfermedad mental y sus familias, y el Colectivo La Huertecica contará con 336.000 euros para sus Centros de Encuentro y Acogida de Murcia y Cartagena.

Por último, la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza recibirá este año una subvención de 27.000 euros para su programa de orientación y asesoramiento telefónico y acompañamiento en situaciones vitales complejas, la Fundación Jesús Abandonado dispondrá de 85.000 euros para actividades de apoyo y acompañamiento, con soluciones habitacionales, para la recuperación en pacientes con problemática de difícil ubicación o necesidades urgentes, y la asociación Solidarios para el Desarrollo podrá destinar 21.000 euros a su programa de acompañamiento en el ocio activo de personas con trastorno mental grave y formación de voluntarios.