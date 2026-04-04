El SMS impulsa la mejora del programa Otago de prevención de caídas en mayores para extenderlo en todo el mapa regional

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha celebrado una jornada de trabajo en la que han participado 32 profesionales acreditados, entre enfermeras y fisioterapeutas, para analizar el despliegue del programa Otago de prevención de caídas y avanzar hacia su extensión y estandarización en toda la Región de Murcia.

El programa asistencial consiste en la práctica de ejercicios de fuerza y equilibrio para personas mayores de 65 años y resulta especialmente eficaz para prevenir caídas, además de mejorar la movilidad y la autoconfianza.

Cerca de 600 personas mayores de 65 años participaron el año pasado en estas sesiones para disminuir la probabilidad de que sufran estos accidentes. Al mismo tiempo, 170 profesionales se formaron para impartir esta actividad en las cuatro áreas de Salud donde se lleva a cabo (Área I- Murcia Oeste, Área II- Cartagena, Área VI- Vega Media y Área VII- Murcia Este).

El Programa Otago, un programa de ejercicios multicomponente para la mejora de la capacidad funcional y la prevención de caídas en personas mayores, constituye una herramienta clave dentro de las estrategias de envejecimiento activo y saludable, respaldado por la evidencia científica, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con un impacto demostrado en la calidad de vida de la población.

Durante la jornada, las profesionales compartieron su experiencia en la aplicación del Programa en Atención Primaria, realizando un análisis conjunto. Este trabajo colaborativo ha permitido identificar buenas prácticas, así como áreas de mejora relacionadas con la organización, la captación de pacientes, la disponibilidad de recursos y la adaptación del programa a las necesidades reales de la población.

Entre los principales aspectos destacados, se hizo hincapié en el enfoque grupal del programa, la motivación tanto de profesionales como de pacientes y la coordinación con recursos comunitarios. Asimismo, se abordaron retos como la necesidad de una mayor homogeneización en materiales y registros, la optimización de agendas y la mejora en la accesibilidad para los usuarios.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del SMS en la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria (EMAP 2023-2026) por promover intervenciones eficaces basadas en la evidencia, orientadas a prevenir la fragilidad y fomentar la autonomía de las personas mayores.

RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

El trabajo de implantación desarrollado por el SMS en el marco del Programa Otago ha sido seleccionado a nivel nacional para su presentación en el World Falls Congress 2026 que se celebrará en junio en Manchester, lo que refuerza la posición de la Región de Murcia como referente en este ámbito.