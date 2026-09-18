El SMS realiza seguimiento a más de 3.400 pacientes con demencia al año, unos 2.000 con alzhéimer

La consejera de Salud, Isabel Ayala, durante su visita a la sede de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias (AFADE). - CARM

ALCANTARILLA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Unas 55.000 personas padecen algún grado de deterioro cognitivo en la Región de Murcia, de las que alrededor de 38.500, el 70%, presentan alzhéimer, según los datos de la Consejería de Salud.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha participado este viernes en la jornada de puertas abiertas de la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Alcantarilla (Afade) con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre.

Durante el acto, Ayala ha destacado que "las administraciones tenemos el deber de respaldar vuestra labor, fortalecer la coordinación entre nuestro sistema sanitario y los recursos sociosanitarios, y de seguir impulsando la investigación, el diagnóstico precoz y la atención integral tanto para los pacientes como para los cuidadores".

El Servicio Murciano de Salud (SMS) realiza cada año el seguimiento especializado de más de 3.400 pacientes con demencia, de los que aproximadamente 2.000 padecen alzhéimer.

En concreto, la Unidad de Demencias del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia atiende a unos 2.400 pacientes, de los que alrededor de 1.000 tienen alzhéimer. Por su parte, la Unidad de Demencias del hospital Virgen del Rosell de Cartagena realiza el seguimiento de unos 1.000 pacientes al año, de los que 700 han desarrollado esta enfermedad.

Asimismo, un total de 58 usuarios y cuidadores del centro de día de Afade se beneficiaron el pasado año del servicio de fisioterapia que presta la asociación, gracias al convenio de colaboración que mantiene con el Servicio Murciano de Salud.