El soporte digital supera el 60% de la producción editorial en la Región de Murcia

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MURCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cerró 2025 con un total de 1.878 libros inscritos en el ISBN, sin contar reimpresiones, de los que el 62,8% correspondió a soporte digital (1.179) y el 37,2% restante a edición en papel (699), según datos del Ministerio de Cultura recogidos por el Centro Regional de Estadística.

Por temática, la producción editorial del pasado ejercicio en la comunidad autónoma estuvo marcada por la especialización, ya que los libros científicos y técnicos representaron el 52,8% con 991 títulos, seguidos de los de ciencias sociales y humanidades, con 535 obras (28,5%).

Por su parte, la creación literaria alcanzó los 222 libros --213 de ellos en papel--, lo que representó el 11,8% del total regional, y otros sectores como el tiempo libre y la literatura infantil sumaron 57 y 43 obras, respectivamente.

En términos generales, el 99,6% del volumen total de la producción literaria murciana fue una primera edición.

La edición pública supuso el 5,2% de los títulos inscritos en la Región en 2025, mientras que el peso de las traducciones se limitó al 0,5%.

Respecto al volumen de producción de las empresas editoriales, las grandes --aquellas con más de 500 registros anuales-- lideraron el mercado con 1.308 libros, seguidas por los pequeños editores --menos de 100-- con 457 obras y los medianos con 113.