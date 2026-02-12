Sordo (CCOO) pide que crecimiento económico llegue a todos los hogares, aumenten salarios y se reduzca precio vivienda

El secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, Unai Sordo, participa en una asamblea con 375 delegados del sindicato junto con la la secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes - EUROPA PRESS

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado este jueves la necesidad de que el crecimiento económico "llegue a todos los hogares de España", así como que "aumenten y se mejoren los salarios" y se reduzcan y contengan algunos precios básicos en España.

Sordo, que ha hecho estas declaraciones en Murcia en el transcurso de una concentración frente a la patronal Croem, ha advertido que "gran parte del incremento de los gastos que tienen las familias en España tiene que ver con el disparatado precio de acceso a la vivienda que hay en muchas ciudades y pueblos del país".

Al hilo, ha reivindicado una "política integral para contener y reducir los precios de la vivienda", ya que, denuncia, "no puede ser que se esté incrementando la edad en la que la gente joven se emancipa de las casas de sus padres hasta bien pasados los 30 años, ya que es un desastre en términos sociales".

La jornada ha comenzado con su participación en una asamblea con 375 delegados del sindicato, acompañado de la secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes. En dicha asamblea, delegados de personal de las federaciones regionales del sindicato en Murcia han dado testimonio de los conflictos en sus sectores.

Su visita se enmarca en una ronda que el sindicato realiza por toda las CCAA y las dos ciudades autónomas para movilizar a los delegados en los próximos meses y "reforzar el vínculo del sindicato con los movimientos sociales", además de reuniones con las organizaciones civiles de la sociedad.

Su mensaje ha sido claro, al reclamar que "el crecimiento económico llegue al conjunto de los hogares de España, ya que hoy en día la economía crece y España es el país de las grandes economías europeas que más crece".

Ha constatado que "el empleo en España o en Murcia está en récords históricos, los salarios crecen por encima de la inflación en términos medios", pero, advierte, "eso no quiere decir que el crecimiento de la economía esté llegando a todas las familias".

Y es que, denuncia, "suben los salarios más bajos producto de la subida de salario mínimo interprofesional, pero los salarios que están después del SMI y hasta la media salarial llevan estancados en nuestro país muchos años".

Ha cifrado en alrededor de 10-11 millones de personas a nivel nacional cuyos sueldos "no suben lo suficiente como para hacer frente a los gastos de la vivienda, a los gastos de los productos básicos o los gastos derivados del abandono que los servicios públicos están sometiendo en los últimos años en España".

Sordo ha reivindicado un aumento de los salarios, ya que las empresas en el país "están en récords históricos de beneficios y de excedentes empresariales y esos beneficios se tienen que distribuir a través de los convenios y de los sueldos".

Ha defendido que su propuesta de aumento salarial del 4 por ciento y una subida adicional de hasta tres puntos en los convenios colectivos con salarios medios por debajo de la media del país "es realista y viable, dado que es una cuestión de distribución de renta, de riqueza".

También considera Sordo que hay que ser conscientes de que las familias destinan cada vez más dinero a "hacer frente a los gastos que tienen que ver con el deterioro consciente de los servicios públicos. Cada vez más familias tienen que suscribir seguros privados de sanidad y el gasto en formación profesional se ha duplicado en los últimos años en España".

"Los gastos universitarios se han duplicado en las familias españolas y esto es producto de inscripciones conscientes de privatización parcial, de la sanidad, de la educación, de la formación profesional o de la formación universitaria", lamenta.

AUMENTO DE SALARIOS

Por su parte, Teresa Fuentes se ha unido al discurso de Sordo en la reclamación de un aumento de los salarios, cifrando en unas 110.000 personas las personas afectadas por los convenios que han perdido su vigencia.

Entiende Fuentes que los salarios tienen que crecer porque "hay unos márgenes empresariales como nunca y esos beneficios no se están trasladando a la clase trabajadora".

En concreto, en el caso de la Región, 2024 fue el año en el que "menos crecieron los salarios de todo el Estado, y tenemos una pobreza laboral, trabajadores que no llegan a fin de mes de un 20% de la clase trabajadora".

"No vamos a parar porque tenemos que ser muy legítimos, ha subido mucho el precio de la compra, el de la vivienda y la gente tiene que trabajar para vivir dignamente", ha finalizado.