Sordo (CCOO), sobre la venta de Sabic, critica que "se venda a un fondo de inversión que tenga anunciado el cierre"

El secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, Unai Sordo, junto a la secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes, en una concentración frente a la patronal murciana - EUROPA PRESS

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este jueves en Murcia, tras ser preguntado por el proceso de venta de la planta de Sabic en La Aljorra (Cartagena), que "no puede ser que se venda una empresa a un fondo de inversión que tenga anunciado el cierre o la liquidación de la actividad".

Además, advertido que su posible cierre sería un "desastre" en términos sociales para la Comunidad, ya que "supone un porcentaje muy importante del PIB regional e incluso más de 3.000 empleos".

A su juicio, "las administraciones se tienen que implicar para evitar ese destino y buscar, en todo caso, planes de inversión alternativos en un momento en el que España está moviendo mucho dinero de inversión productiva".

Y es que, ha manifestado, "cuando las administraciones públicas ponen dinero encima de la mesa, bien sea para ayudas a empresas, para facilitar terrenos o instalaciones, lo tiene que hacer con exigencias claras sobre la permanencia de la actividad y del empleo".

Considera el secretario general de CCOO que "no puede ser que se permitan escenarios de paulatina derivación de la producción a otras partes del mundo, que se deterioren las instalaciones que aquí tenemos y que finalmente se acabe promoviendo, se acabe permitiendo una venta según los compañeros del comité de empresa".

Por tanto, ha incidido, "implicación a las administraciones, alternativas si se produjera el cierre e inversión productiva, industrial, porque Murcia no se puede permitir la desaparición de una actividad".