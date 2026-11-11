Desmanteladas en Cartagena dos plantaciones de marihuana 'indoor' con 200 kilogramos de droga

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado dos plantaciones 'indoor' de marihuana ubicadas en el interior de dos viviendas del barrio de Los Dolores, en Cartagena.

La actuación se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico y la intervención de 500 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, según han informado desde el cuerpo policial.

La investigación conjunta en los últimos meses permitió detectar la existencia de dos viviendas que podrían estar siendo utilizadas para el cultivo intenso de marihuana 'indoor'. Los agentes realizaron dos entradas y registros domiciliarios, que permitieron localizar plantaciones que contaban con todos los elementos necesarios para el cultivo y desarrollo de las sustancias estupefacientes.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 500 plantas frescas de marihuana con sumidades floridas, que arrojaron un peso de 200 kilogramos.

Una de las viviendas contaba con importantes medidas de seguridad, encontrándose prácticamente bunquerizada, con puertas de alta seguridad instaladas para dificultar el acceso policial.

Además de la droga, los investigadores localizaron un fusil de asalto de fabricación checoslovaca, con sus correspondientes cargadores y munición, así como una granada, que tuvo que ser retirada por los TEDAX, los especialistas en desactivación de explosivos de la Policía Nacional. También fueron intervenidos una escopeta de perdigones con mira telescópica, prismáticos, un bastón estoque y un dispositivo de defensa eléctrica.

Por otro lado, los agentes comprobaron que ambas instalaciones contaban con conexiones ilegales a la red eléctrica, directamente al alumbrado público. Este tipo de conexiones fraudulentas suponen un importante riesgo para la seguridad, al poder provocar sobrecargas, incendios y cortes de suministro eléctrico, poniendo en peligro tanto a los residentes de las viviendas afectadas como a los vecinos de los inmuebles colindantes.

Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado.