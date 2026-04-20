Dos heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos en Torre Pacheco

TORRE PACHECO (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a los conductores de dos turismos que han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la Vereda de Orihuela de Torre Pacheco, junto a la rotonda del avión, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencia.

El teléfono único de emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha recibido, sobre las 5.37 horas, varias llamadas informando de una colisión entre dos vehículos y que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior.

Al lugar indicado han acudido patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias '061'.

Uno de los conductores, un varón de 43 años, ha tenido que ser rescatado por bomberos y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier; mientras que el otro herido, un varón, de 53 años, ha sido estabilizado por los sanitarios del '061' y trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena.