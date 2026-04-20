Dos heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos en Torre Pacheco

Dos heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos en Torre Pacheco
Dos heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos en Torre Pacheco - EUROPA PRESS
Europa Press Murcia
Actualizado: lunes, 20 abril 2026 9:40
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TORRE PACHECO (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a los conductores de dos turismos que han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la Vereda de Orihuela de Torre Pacheco, junto a la rotonda del avión, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencia.

El teléfono único de emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha recibido, sobre las 5.37 horas, varias llamadas informando de una colisión entre dos vehículos y que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior.

Al lugar indicado han acudido patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias '061'.

Uno de los conductores, un varón de 43 años, ha tenido que ser rescatado por bomberos y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier; mientras que el otro herido, un varón, de 53 años, ha sido estabilizado por los sanitarios del '061' y trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena.

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