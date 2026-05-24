Sumar: "Cartagena necesita un cambio real, con programa público, garantías democráticas y coherencia política"

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Cartagena considera que el gobierno municipal de Noelia Arroyo "ha agotado su tiempo político". "El Ayuntamiento de Cartagena necesita un cambio profundo tras años de falta de proyecto, opacidad, desatención a los barrios y diputaciones, ausencia de soluciones reales en materia de vivienda, movilidad, servicios públicos, infraestructuras y recuperación del patrimonio".

Sin embargo, en un comunicado advierten que "una alternativa al PP no puede construirse a cualquier precio. Una moción de censura no es solo un acto de oposición: es también el primer acto de gobierno. Por eso, las líneas de trabajo anunciadas por los promotores de la moción deben traducirse en un programa público, detallado y comprensible".

"Movimiento Sumar no puede ignorar las dudas legítimas que plantea una moción cuya viabilidad depende del apoyo de concejales no adscritos procedentes de Vox. La ciudadanía de Cartagena tiene derecho a saber qué condiciones se han negociado, qué papel tendrán en la futura gobernabilidad y cómo se garantiza que el nuevo escenario no suponga una simple recomposición de poder sin cambio real de políticas", añaden.

Movimiento Sumar afirma que seguirá con atención el desarrollo de esta moción de censura y valorará el acuerdo programático cuando sea presentado públicamente, atendiendo a sus contenidos, compromisos y garantías democráticas.

En este sentido, reafirman su compromiso de trabajar "para que en las elecciones municipales de 2027 nuestro municipio cuente con una candidatura amplia, unitaria y democrática de las fuerzas progresistas, capaz de disputar el gobierno municipal a las derechas y de ofrecer a la ciudadanía un proyecto serio, útil y transformador".

"Hasta ahora, MC, PSOE, Sí Cartagena y los concejales no adscritos que sostienen la moción han hablado mucho de números, mayorías y cambios de gobierno, pero no del cambio de prioridades que necesita Cartagena. Y ese es precisamente el horizonte por el que trabajará Movimiento Sumar", han concluido en su comunicado.