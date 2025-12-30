Los suplementos del taxi en los trayectos de Nochevieja en la Región alcanzan los 4 euros, según OCU

Gracias a esta actuación, 80 mayores podrán disfrutar de una jornada especial recorriendo las calles de la ciudad para contemplar la iluminación y decoración navideñas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La organización considera los taxis como la opción más económica y segura en estas fechas

MADRID/MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es la cuarta comunidad con el suplemento más caro en los taxis de España durante las madrugadas de Navidad y Nochevieja al aplicar un cargo adicional de 4 euros, según un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU ha analizado las tarifas en 54 localidades españolas y ha concluido que el taxi sigue siendo la opción más económica y segura, frente al variable precio de las plataformas VTC.

Madrid, con un suplemento de 6,7 euros, lidera este ranking, seguido de Lérida y Palma reúnen los suplementos más caros en estas fechas, con un recargo adicional de 5,63 euros y 4,75 euros, respectivamente.

Además, el estudio destaca que en 19 localidades no se aplica ningún recargo especial por estas fechas, de manera que mantienen los precios de la tarifa nocturna ordinaria durante toda la jornada.

Por su parte, de las localidades analizadas, las tarifas más bajas de este ranking nacional se encuentran en Cuenca, con un recargo de 0,75 euros, mientras que Huelva y Albacete fijan unos suplementos de 1,2 y 1,25 euros, respectivamente.