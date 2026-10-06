Suscriben un convenio para crear un centro de formación en nuevas industrias y sector naval en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena y la empresa pública Navantia suscriben un convenio de colaboración para la puesta en marcha del Centro de Cualificación para las Nuevas Industrias de Cartagena (NIQ) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena y Navantia han firmado un convenio para poner en marcha el Centro de Cualificación para las Nuevas Industrias de Cartagena (NIQ), destinado a la cualificación y formación avanzada de profesionales vinculados a las nuevas industrias, especialmente a los sectores naval, industrial, offshore y de defensa.

El acuerdo, rubricado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y la directora de Recursos Humanos de Navantia, Patricia de Paredes Alonso, permite que el programa se desarrolle en las instalaciones del antiguo taller de la Escuela de Aprendices de Navantia, adaptado por la empresa, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

El convenio establece que en las instalaciones se ofrecerá formación especializada en materias demandadas por el sector industrial, como soldadura, tubería, calderería y tecnologías aplicadas a la defensa y la transición energética.

La programación se articulará mediante itinerarios adaptados a las necesidades formativas que planteen las empresas, con el objetivo de actualizar la formación profesional a las tecnologías y necesidades actuales de la industria naval, de defensa y energética.

Por su parte, Patricia de Paredes Alonso ha recordado el papel de las instalaciones, "cuyo finalidad es fomentar competencias que son fundamentales para este CEFESOL", además de explicar que el "objetivo es dar a nuestra población, a nuestros jóvenes e incluso a nuestros empleados estas competencias que para nosotros son clave en la actualidad y para el futuro".

RESPUESTA A LA DEMANDA DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL

El NIQ está concebido para adaptar la formación a las necesidades de las empresas y atender la demanda de profesionales especializados. Las actividades tendrán un carácter principalmente práctico y estarán dirigidas tanto a trabajadores en activo como a personas desempleadas.

La programación incluirá formación técnica y tecnológica, microformaciones, idiomas y otras competencias profesionales.

El Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), se encargará, junto a Navantia, de diseñar la programación del NIQ, seleccionar al profesorado y al alumnado y organizar la docencia.

También facilitará prácticas formativas no laborales en empresas, expedirá las certificaciones y contempla ayudas de desplazamiento para alumnos desempleados.

Navantia pone a disposición del programa un edificio de 960 metros cuadrados, equipado con aulas, salas de reuniones y zonas de taller para soldadura y robótica. La compañía asumirá además los costes de uso, mantenimiento y reposición de maquinaria y equipos, y podrá aportar su conocimiento técnico a las acciones formativas.

El proyecto tiene su origen en los trabajos de la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias, en la que participan más de 70 empresas, entidades formativas y agentes relacionados con el empleo. Entre las principales necesidades detectadas figura la falta de profesionales de oficios industriales, especialmente en distintas especialidades de soldadura.