Tarifas más bajas, gratuidad infantil y el mismo precio para todo el municipio en el transporte público de Murcia

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde este jueves a la aprobación inicial y sometimiento a información pública de la Ordenanza de Tarifas del Transporte Público, impulsada desde la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, que dirige José Francisco Muñoz.

El texto fija un sistema tarifario único para todo el municipio, reduce el coste de los desplazamientos, amplía las gratuidades y elimina las diferencias de precio en función del lugar de residencia, "garantizando las mismas condiciones de acceso al transporte público para todos los murcianos", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta tarifa plana permitirá a los usuarios hacer uso de tranvía, tranvibús, autobuses y nocturnos por 35 euros al mes, un precio que se rebajará a 25 euros en el caso de las personas matriculadas en centros educativos del municipio.

La puesta en marcha de la red intermodal permitirá, asimismo, que los trasbordos entre los distintos modos de transporte sean gratuitos, permitiendo de esta forma el intercambio del autobús a tranvía o tranvibús sin coste adicional.

Los habitantes de las pedanías se verán "especialmente beneficiados" con esta actuación, que vendrá acompañada en el nuevo modelo de transporte de conexiones directas con centros atractores como hospitales y universidades.

Así, la nueva ordenanza de tarifas permitirá también, por vez primera, que los habitantes de ciudad y los de las pedanías paguen lo mismo por el uso del transporte público. Se suma a ello el incremento de líneas que permitirá mejores frecuencias, conexiones y horarios en todo el municipio.

De forma paralela, los niños de hasta 7 años podrán hacer uso del transporte público de forma gratuita, lo que supone incrementar en 3 años la edad actual. Esto se articulará mediante la puesta en marcha de una tarjeta infantil del transporte que permitirá a los menores de 4 a 7 años familiarizarse con su uso.

La gratuidad se extenderá a los cuidadores de personas dependientes con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal del transporte público. En esta línea, los nuevos autobuses permitirán el acceso a nivel a los vehículos, contando también con espacios reservados para movilidad reducida.

BONIFICACIONES

La nueva ordenanza de tarifas incorpora bonificaciones para adaptarla a las necesidades y circunstancias específicas de los ciudadanos. Se creará por ese motivo un bono joven con tarifas más reducidas para los usuarios de hasta 25 años, sin necesidad de requisitos adicionales.

Asimismo, las familias numerosas generales disfrutarán de una bonificación de más del 50% en los viajes que realicen con sus tarjetas de transporte, mientras que las de carácter especial disfrutarán de la gratuidad del mismo.

De forma paralela, el Ayuntamiento va a poner en marcha una red de venta y recarga de títulos de transporte, para lo que ya se han implantado elementos de recarga de tarjetas en 106 paradas y 3 puntos de autoventa, a los que se sumarán los parquímetros.

Con este objetivo, se implementarán nuevos sistemas y se trabaja en un sistema de billetaje que permitirá el pago desde cualquier dispositivo electrónico, incluyendo bono, tarjeta bancaria o código QR, lo que permitirá su abono desde móviles, relojes inteligentes, pulseras o llaveros.