El TC mantiene la suspensión de la ley regional que elimina la financiación directa de sindicatos y patronal

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MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por mayoría mantener la suspensión de la Ley 2/2025 de la Región de Murcia que elimina la financiación directa y nominativa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, según el auto 23/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución ratifica la paralización de la norma autonómica tras el recurso presentado por el Gobierno central al considerar que su aplicación causaría perjuicios que el tribunal califica como "reales, evaluables y no hipotéticos".

Así, la alta corte sostiene que el alzamiento de la medida produciría "graves perjuicios para el interés general y para los intereses de terceros".

El tribunal argumenta en sus fundamentos que la reforma legal "debilita la singular posición jurídica que tienen los más representativos en la participación institucional" y advierte sobre la "gravedad del perjuicio que previsiblemente debería provocar el levantamiento de la medida de suspensión".

La decisión ha sido tomada por el Pleno compuesto por doce magistrados bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido y ha contado con el voto particular de cinco de sus miembros que defendían el levantamiento de la suspensión al considerar que los daños alegados son "meramente hipotéticos" o tienen un "contenido exclusivamente económico".

Estos magistrados sostienen que la decisión mayoritaria "contraviene las previsiones del constituyente" al devaluar la presunción de constitucionalidad de las leyes autonómicas.