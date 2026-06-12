El Teatro Romano de Cartagena abre sus puertas de noche desde este sábado dentro de su programación estival

Teatro Romano de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Museo del Teatro Romano de Cartagena iniciará este sábado, 13 de junio, su campaña de visitas nocturnas con la ruta teatralizada 'Aulaeum, abajo el telón', según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

La iniciativa abre el calendario de actividades especiales programadas para los fines de semana de la temporada estival, que combina la apertura nocturna del monumento con rutas diurnas, talleres familiares y trayectos en barco por la bahía en colaboración con Cartagena Puerto de Culturas.

La primera de las propuestas nocturnas comenzará a las 21.00 horas y estará conducida por una recreación del arquitecto romano Vitruvio, quien ofrecerá su visión sobre el diseño de la obra impulsada por Augusto en la antigua Carthago Nova.

El itinerario por el museo concluirá en el graderío del Teatro Romano con una escenificación de teatro clásico basada en los textos de Plauto. Esta actividad se desarrollará en fechas alternas durante los próximos meses, concretamente los días 13 y 27 de junio, 11 y 25 de julio, 8 y 22 de agosto y 5 y 12 de septiembre.

A partir del sábado 20 de junio, la oferta nocturna se alternará con la visita guiada 'El Teatro bajo la luz de la luna'. En este caso, la actividad plantea un recorrido en grupos reducidos para conocer las claves de la civilización romana que finaliza en el propio monumento arqueológico al aire libre.

Las sesiones de esta modalidad están fijadas para el 20 de junio; el 4 y 18 de julio; el 1, 15 y 29 de agosto; y el 19 y 26 de septiembre, siempre a las 21.00 horas.

RUTAS MATINALES Y ACTIVIDADES FAMILIARES

En paralelo a las aperturas nocturnas, el Museo ha diseñado una serie de alternativas matinales para los fines de semana de junio.

Los sábados a las 10.30 horas se llevará a cabo la ruta guiada 'Cartagena romana y mediterránea', que conecta los contenidos del Teatro Romano y el Museo del Foro Romano con un paseo posterior en el Barco Turístico por la bahía de Cartagena a las 16.30 horas.

También los sábados, a las 11.00 horas, el monumento acogerá la actividad infantil 'Escipión versus Aníbal. Comienza la batalla...', una propuesta de dinamización donde los menores participan ambientados con indumentaria de la época para conocer los hitos de la Segunda Guerra Púnica.

La agenda de los domingos se estructurará en torno a dos itinerarios diferentes. A las 11.00 horas se iniciará la ruta histórica 'Del Teatro a la Domus del Pórtico', que recorre el callejón de la Soledad en el antiguo Barrio de Pescadores hasta alcanzar los restos arqueológicos de la Domus.

Además, a las 11.30 horas se activará la ruta teatralizada infantil 'Teo Jones y la leyenda de la primera sirena', un recorrido que emplea a cinco actores en escenarios como el Teatro Romano, el bus turístico y la Muralla Púnica.

Las reservas y la venta de entradas para toda la programación de junio, julio, agosto y septiembre ya se encuentran disponibles de forma telemática a través de la web oficial de Cartagena Puerto de Culturas, así como en los teléfonos habilitados por el Museo del Teatro Romano.