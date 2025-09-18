Tellado acusa al Gobierno de defender "un feminismo de Aliexpress" por su "gestión chapucera" con pulseras antimaltratos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, junto al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras - PP

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este jueves, en la Junta Autonómica del PP de la Región de Murcia, al Ejecutivo de defender "un feminismo de Aliexpress", tras la chapuza en las pulseras para maltratadores que se suma a la ley del 'sí es sí' y a los escándalos de abusos y prostitución pagada con dinero público en su entorno.

"Son tan sectarios como negligentes. Son un meme de sí mismos y nosotros tenemos la obligación de echarlos", ha indicado Tellado, quien considera que Sánchez es "un gran farsante" que utiliza la política exterior como cortina de humo.

"Le da igual Gaza. Cada vez que sus escándalos lo asfixian, sube el tono contra Israel o sobreactúa para tapar sus miserias", ha defendido.

A su juicio, el presidente "se insufla aire a sí mismo con el dolor de otros, instrumentalizando tragedias ajenas para su supervivencia política" y denuncia que incluso "rechazaba hablar de genocidio hasta que Cerdán entró en prisión"

Subraya que Sánchez ha convertido al Ejecutivo "en un peligro público para la nación" al ponerse "al mando de la Policía y, al mismo tiempo, de la agitación callejera"

Frente al caos del Ejecutivo, ha resaltado que el PP apuesta por una política migratoria "seria, ordenada y propia de un país responsable", que devuelva a España "la ley y el orden"

En este sentido, ha explicado que el plan del PP pasa por "combatir a las mafias que trafican con personas, proteger nuestras fronteras, dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, integrar a quien viene a trabajar y expulsar de inmediato a quien viene a delinquir"

"El sanchismo está llegando a su fin, pero no se irán hay que echarlos democráticamente a través de las urnas y esa palanca efectiva es el Partido Popular", ha concluido.