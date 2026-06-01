Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados este martes en la Vega del Segura

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados este martes en los municipios de la Vega del Segura.

También permanecerán en alerta por calor, en este caso de nivel amarillo, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde el mercurio alcanzará los 38 grados.

Ambas alertas se mantendrán activas entre las 14.00 y las 20.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.