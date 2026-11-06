El termalismo busca abrirse camino en la medicina y la recuperación deportiva - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Archena ha acogido este viernes el Foro de Turismo de Salud y Recuperación Deportiva, con el que ha concluido el XIX Encuentro y Asamblea de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrado del 4 al 6 de noviembre con representantes de municipios termales, responsables de balnearios y especialistas.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha destacado durante el encuentro el potencial del termalismo para complementar la recuperación física y el bienestar de los deportistas, así como para atraer visitantes durante todo el año y reducir la estacionalidad turística. Una postura que comparte la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien también ha señalado la unión entre el turismo de salud y la medicina deportiva como "una de las oportunidades más ilusionantes" para el sector.

Durante la apertura del foro, celebrado en el Balneario de Archena, Fernández ha planteado explorar los beneficios del agua termal como complemento a los procesos de rehabilitación, recuperación funcional y preparación física, "siempre desde el rigor científico y médico". Una propuesta que, según ha explicado, estaría dirigida tanto a deportistas de élite como a jóvenes, aficionados y personas que practican actividad física habitualmente, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

En este sentido, ha defendido que el Balneario de Archena puede desempeñar "un papel protagonista" en este ámbito, al contar con aguas termales, instalaciones, experiencia turística y un entorno natural que, a su juicio, ofrecen oportunidades para desarrollar nuevas iniciativas.

Fernández también ha señalado que el encuentro debe servir para impulsar proyectos de investigación, nuevas experiencias turísticas y posibles colaboraciones con entidades deportivas. La jornada ha contado con la participación de especialistas vinculados a los servicios médicos del Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Federación Española de Baloncesto y el Getafe, además del doctor Pedro Guillén, fundador de Clínica CEMTRO.

En este sentido, ha defendido que el Balneario de Archena puede desempeñar "un papel protagonista" en este ámbito, al contar con aguas termales, instalaciones, experiencia turística y un entorno natural que, a su juicio, ofrecen oportunidades para desarrollar nuevas iniciativas.

Fernández también ha señalado que el encuentro debe servir para impulsar proyectos de investigación, nuevas experiencias turísticas y posibles colaboraciones con entidades deportivas. La jornada ha contado con la participación de especialistas vinculados a los servicios médicos del Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Federación Española de Baloncesto y el Getafe, además del doctor Pedro Guillén, fundador de Clínica CEMTRO.

La Región de Murcia cuenta con cuatro zonas de baños termales, situadas en Archena, Fortuna, Mula y Mazarrón, además de centros de talasoterapia, spas, establecimientos hoteleros especializados y tratamientos vinculados a los lodos del Mar Menor, en San Pedro del Pinatar.

Según los datos de la Consejería, ocho de cada diez turistas de salud y belleza ya habían visitado anteriormente la Región, mientras que la satisfacción general con la experiencia alcanzó los 8,6 puntos sobre diez. Casi la mitad de estos visitantes aprovecha su estancia para conocer otros lugares de la Comunidad.

El encuentro, que ha reunido durante tres jornadas a representantes y profesionales del sector, ha incluido mesas de debate, talleres, ponencias y presentaciones de casos de éxito sobre colaboración público-privada, barreras jurídicas, investigación e innovación, así como el papel del termalismo en la prevención, la salud y la recuperación deportiva. El programa también ha contemplado una visita técnica al Balneario de Archena.