Terminada la escuela infantil del Parque de la Rosa, en Cartagena, que eleva a 1.000 las plazas gratuitas municipales

Escuela Infantil del Parque de la Rosa - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La finalización de la nueva Escuela Infantil Municipal Parque de la Rosa, en Cartagena, permitirá incorporar nuevas plazas gratuitas a la red municipal de educación de 0 a 3 años.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado durante su visita al centro que "las familias a día de hoy ya pueden conciliar gracias a estas 12 escuelas infantiles municipales y a las más de 1.000 plazas de 0 a 3 años que actualmente son gratuitas, permitiendo que los padres no tengan que elegir entre su trabajo o su formación por motivos económicos", según han informado desde el Consistorio.

La Escuela Infantil Parque de la Rosa ha supuesto una inversión próxima a 1.700.000 euros, financiados entre los fondos Next Generation de la Unión Europea y la aportación municipal. En concreto, la inversión cuenta con 1,2 millones de euros de fondos europeos y casi 600.000 euros correspondientes a la aportación del Ayuntamiento. El edificio incorpora además placas fotovoltaicas para el ahorro energético y un sistema de climatización para ofrecer el mejor servicio.

La alcaldesa ha explicado que desde el principio de la legislatura el Gobierno municipal ha apostado por presentar diferentes proyectos dentro de su hoja de ruta y planificación a los fondos europeos, que habitualmente cuentan con un 60% de financiación europea y un 40% de aportación municipal para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, siendo la escuela infantil uno de los servicios más demandados.

El centro "cuenta con seis aulas y un espacio moderno que incluye sala de usos múltiples, vestuarios, comedor y zonas exteriores con hasta tres patios, uno de ellos con sombraje", según ha explicado Arroyo.

Para este primer curso, que comenzará el próximo 8 de septiembre, la escuela ha recibido 121 solicitudes de primera elección y recibirá a 81 alumnos cuando comience el curso. A este respecto, la jefa de la unidad de escuelas infantiles, Isabel María Zamora García, ha puesto en valor que "se atienden a niños con necesidades educativas especiales tanto en este centro como en las 11 escuelas restantes de la red; dado que estos alumnos computan por dos plazas, el cupo total actual se sitúa en los 81 alumnos matriculados".

Por último, la red de recursos municipales de apoyo a las familias se complementa con otras medidas del Ayuntamiento de Cartagena, que trabaja para respaldar a los ciudadanos mediante una red completa que incluye ayudas por nacimiento, adopción y acogimiento, escuelas de verano, bonos de ludoteca, transporte gratuito hasta los 14 años y bonificaciones para familias numerosas.

MÁS DE 14 MILLONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprovechado la visita para adelantar que dentro del Plan Recrea, "se ejecutará un proyecto de reforma y adecuación de todo el parque, que incluirá también mejoras en el espacio destinado al Parque Canino", así como una reforma integral de todos los espacios deportivos, incluyendo de forma específica las pistas de tenis de mesa.

Además, Arroyo ha anunciado que a través de los fondos de inversión de Hidrogea, "se resolverá un problema histórico de inundaciones y escorrentías que afectaba a los vecinos en los días de lluvia".