Terra Natura Murcia amplía su grupo de nutrias con la llegada de cuatro nuevos ejemplares

Las nutrias recién llegadas ya pueden observarse en su recinto habitual, donde forman parte de las dos charlas divulgativas diarias que Terra Natura Murcia ofrece sobre ellas - TERRA NATURA

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia continúa ampliando las especies que alberga en sus instalaciones con la incorporación de cuatro nuevas nutrias asiáticas, una hembra y tres crías macho. Con esta llegada, el grupo alcanza ya los seis ejemplares, consolidando la presencia de esta especie en el parque.

La nutria asiática, también conocida como nutria de uñas cortas, se diferencia de la nutria europea por su menor tamaño y por su marcado comportamiento social, ya que vive en grupo, a diferencia de otras especies más solitarias. Esta característica permite a los visitantes observar dinámicas de interacción más complejas, lo que enriquece su valor educativo y divulgativo.

La incorporación de estos nuevos ejemplares responde a la apuesta del parque por seguir reforzando la presencia de fauna y mejorar la experiencia de los visitantes, al tiempo que se potencia el conocimiento sobre especies menos conocidas.

Las nutrias recién llegadas ya pueden observarse en su recinto habitual, donde forman parte de las dos charlas divulgativas diarias que Terra Natura Murcia ofrece sobre ellas. A través de estas sesiones, el equipo del parque acerca al público las características, hábitos y curiosidades de esta especie, fomentando la sensibilización sobre la importancia de su conservación.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha subrayado que "la nutria asiática es una especie especialmente interesante desde el punto de vista educativo, ya que su comportamiento social permite mostrar al visitante formas de comunicación y cooperación poco habituales en otros mustélidos, lo que facilita comprender mejor la complejidad de estos animales".