Terra Natura Murcia celebra este sábado el Día Internacional de la Cebra con pintacaras y manualidades

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia celebra este sábado, el Día Internacional de la cebra con actividades educativas y juegos para los visitantes, con el objetivo de acercar al público el conocimiento sobre esta especie africana.

Entre las propuestas programadas destaca el taller de maquillaje facial, en el que los niños podrán caracterizarse como este animal, y diferentes manualidades en las que se pintarán las manos y harán su propia cebra con distintos materiales. Por su parte, en las redes sociales del parque se publicará contenido educativo sobre este animal, se realizarán juegos de preguntas y se llevará a cabo un sorteo de cuatro entradas y un peluche entre todos los seguidores que quieran participar, según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Con este tipo de iniciativas, Terra Natura Murcia refuerza su labor divulgativa, utilizando fechas señaladas del calendario ambiental para sensibilizar al público sobre la biodiversidad, el respeto a los animales y la importancia de su conservación.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha destacado que este tipo de jornadas "nos permiten ofrecer a los visitantes una experiencia más cercana y participativa, en la que no solo disfrutan de este entorno, sino que también comprenden mejor cómo viven los animales y por qué es importante protegerlos".

ESPACIO MULTIESPECIE

La cebra es un animal que siempre ha estado presente en el parque desde la inauguración de las instalaciones. En la actualidad, Terra Natura Murcia cuenta con una hembra adulta y su cría, de dos años, que viven en un recinto multiespecie compartido con animales como ñus, oryx, avestruces o kobos.

Esta configuración del espacio favorece el bienestar de todos ellos, puesto que permite la interacción natural entre las distintas especies, tal y como ocurriría en su hábitat natural, donde es frecuente que convivan estos animales.