Terra Natura Murcia refuerza su programación de verano con actividades para todos los públicos en su zona acuática

Un grupo de niños participando en una de las actividades de Aqua Natura Murcia - PORTAVOZ

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia refuerza este verano su programación de actividades con una propuesta dirigida a todos los públicos, especialmente pensada para que familias, niños y jóvenes puedan disfrutar de una jornada completa de diversión en Aqua Natura Murcia. La programación incluye actividades de animación, música, talleres, juegos y espectáculos participativos cuyo objetivo es complementar la experiencia acuática con opciones de ocio refrescantes, según han informado desde Portavoz.

Entre las actividades previstas se encuentra Dance Natura, en la que los bañistas podrán participar en coreografías con canciones actuales y conocidas. Estará dirigida por el equipo de animadores del parque, combinará movimientos aeróbicos, dinámicos y divertidos para fomentar la participación de pequeños y mayores y también habrá puestas en escena con personajes caracterizados.

Estas coreografías estarán inspiradas en diferentes ambientes, como la sabana, el universo hawaiano o la temática pirata, y se irán alternando a lo largo de la temporada para ofrecer una experiencia variada a los visitantes.

Además, se desarrollarán talleres y actividades creativas, con manualidades, juegos de mesa gigantes y propuestas elaboradas con materiales reciclados. "Estas acciones permitirán introducir también un componente educativo y participativo dentro de la programación de verano, en línea con la apuesta del parque por combinar ocio, aprendizaje y sensibilización", han señalado.

La música tendrá también un papel destacado con la organización de sesiones de karaoke, en las que los participantes podrán demostrar sus habilidades sobre el escenario. A esta propuesta se sumará la fiesta de la espuma, una de las actividades más esperadas por el público familiar durante los meses de calor.

El parque recibirá además la visita de diferentes campamentos de verano, campus deportivos, escuelas estivales y grupos infantiles que incluirán Terra Natura Murcia dentro de su programación de excursiones. Estas visitas permitirán que niños y jóvenes disfruten de una jornada de ocio al aire libre, con actividades acuáticas y propuestas de animación en un espacio concebido para la convivencia y el entretenimiento.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha destacado el programa como "una alternativa de ocio familiar en la Región en la que nuestra zona acuática se convierte en uno de los principales atractivos para combatir las altas temperaturas que nos esperan. Además, este año aportamos un plus de diversión con nuestra nueva atracción TORNADO".