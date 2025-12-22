El terremoto del 8 de diciembre podría ser la causa de la avería del colector de Miguel Indurain

Estado de las obras por la avería del colector de Miguel Indurain - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de Aguas de Murcia han señalado que la causa más plausible del colapso del colector de la avenida Miguel Indurain podría estar vinculada al terremoto ocurrido este pasado 8 de diciembre, que habría desplazado las dovelas superiores del colector y generado filtraciones de agua con arrastre de finos, afectando al terreno sobre la calzada que se ha hundido.

Los técnicos destacan la complejidad y envergadura de los trabajos, ya que la avería afecta a un tramo del colector central que canaliza aproximadamente el 40-50% de las aguas residuales de la ciudad, equivalente a entre 150.000 y 170.000 habitantes, y cuya continuidad es esencial para garantizar los servicios básicos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El colector, que inicia su recorrido en la avenida Juan de Borbón, frente a las antiguas instalaciones de la depuradora de Zarandona, recorre toda la avenida Miguel Induráin hasta el bombeo del colector central. El viernes 12 de diciembre se produjo un rehundimiento de 40-50 metros de tubería a unos 8 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, provocando la caída de dovelas que componen el colector.

Como consecuencia de estas obras, la Avenida Miguel Induráin permanece cerrada al tráfico entre la rotonda Homenaje a los Poetas y el acceso al Palacio de los Deportes, dado que la incidencia afecta de manera directa a dos servicios esenciales para la ciudad como son el saneamiento y el suministro eléctrico.

Así lo han explicado los técnicos de Aguas de Murcia, acompañados por el concejal de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro; el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz y el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; quienes han subrayado la complejidad técnica de la intervención y la necesidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar la seguridad y la continuidad de los servicios básicos.

El director de Planificación y Obras de Aguas de Murcia, Sergio Pascual, ha explicado que la reparación del colector de unos 40-50 metros de tubería a 8 metros de profundidad y 3 metros de diámetro consiste "en montar una tubería nueva".

La avería se localiza en un tramo construido mediante tuneladora y dovelas. Las inspecciones realizadas con cámara han puesto de manifiesto un desajuste de estas dovelas, con un achatamiento del colector y riesgo real de colapso, circunstancia que ha provocado el hundimiento de la calzada en superficie.

Pascual ha explicado que "el colector sigue funcionando", por lo que "en todo momento estamos controlando y si, como ha pasado en alguna ocasión, se va desmoronando el terreno o el colector existente hay unas máquinas con un brazo extensible para quitar esos escombros y seguir dejando pasar el agua".

El plan de trabajo se centra en la estabilización del terreno y en el mantenimiento de los servicios de saneamiento y electricidad, una fase imprescindible antes de poder abordar la sustitución del tramo dañado. En este sentido, ya se ha completado la instalación de una primera línea de tablestacas, para asegurar la zona y permitir los trabajos en condiciones de seguridad, especialmente por la cercanía de una línea de alta tensión.

De forma paralela, se está ejecutando una operación que incluye la instalación de una segunda línea de tablestacas, destinada a asegurar la zona y permitir los trabajos en condiciones de seguridad.

GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO EN CASO DE INCIDENCIAS

Las labores se están desarrollando de forma coordinada con otros servicios afectados, especialmente con Iberdrola, dado que una línea de alta tensión discurre en paralelo al colector. El alto grado de mallado de la red eléctrica ha permitido reducir sensiblemente la carga de las instalaciones dependientes de la línea afectada.

Además, se han dispuesto 22 grupos electrógenos en puntos estratégicos de la red para garantizar el suministro en caso de que fuera necesario.

Desde el Ayuntamiento y Aguas de Murcia han señalado que se trata de "una actuación de emergencia, técnicamente muy compleja y prioritaria, cuyo objetivo principal es evitar un colapso mayor de una infraestructura esencial para la ciudad y restablecer cuanto antes la normalidad, minimizando en todo momento las molestias a la ciudadanía".

EJECUCIÓN DE UN BAIPÁS

Ante esta situación, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en tres frentes, priorizando la estabilización del terreno, la seguridad de los trabajadores y la garantía de alternativas operativas en caso de colapso del colector.

En primer lugar, se ejecutará un baipás provisional para impulsar las aguas residuales mediante una tubería en superficie, enterrada únicamente en los cruces de calzada, desde el inicio del Colector Central hasta la rotonda de la Avenida del Rocío, situada aguas arriba de la avería.

Esta conducción, de 650 metros de longitud y 630 milímetros de diámetro, permitirá derivar el caudal y evitar vertidos al cauce público. Se trata de una obra de emergencia que se está ejecutando con varios tajos abiertos de forma simultánea y en coordinación con los servicios municipales afectados.

En la zona de la avería, se han realizado catas y trabajos de tablestacado en uno de los laterales del colector para estabilizar el terreno y dejar al descubierto la infraestructura, permitiendo así actuar directamente sobre ella. La primera línea, de aproximadamente 60 metros, ya ha quedado instalada en el margen derecho de Miguel Induráin, en sentido sur-norte. Cada tablestaca, de un metro de ancho y 14 metros de longitud, ha permitido asegurar la línea de muy alta tensión de Iberdrola.

De forma paralela, se está trabajando en la instalación de la tubería provisional de impulsión de aguas residuales, un conducto de PE630 de unos 600 metros de longitud, necesario para desviar el caudal y poder reparar el colector en seco una vez finalicen los trabajos de estabilización.

La previsión es que durante la próxima semana quede completamente estabilizado el terreno con la instalación de todas las tablestacas y sus correspondientes arriostramientos, lo que permitirá intervenir directamente en la reparación del colector.

De manera preventiva, también se contemplan soluciones de emergencia en el caso de que se produjera un colapso del Colector Central, como la apertura de un cauce provisional en la propia zanja o la conexión de emergencia al Azarbe Mayor para la evacuación de las aguas residuales.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRÁFICO E INFORMACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO

Se ha establecido un dispositivo especial para minimizar esta afección, con la coordinación de Aguas de Murcia, Policía Local y los servicios de Tráfico. El objetivo es reducir al máximo las molestias, reforzando la señalización informativa y de desvíos, tanto mediante cartelería en la Ronda Sur como con paneles luminosos en vehículos policiales situados en la rotonda de inicio de la Avenida de Los Dolores.

El corte se encuentra en la rotonda de los Poetas en sentido norte-sur, desviando el tráfico hacia la Avenida de Alicante, y en la Avenida de La Azacaya en sentido sur-norte. Esta redistribución permite derivar la circulación hacia vías de mayor capacidad y evitar la saturación de calles secundarias. No obstante, se mantendrá el acceso a la calle Mayor de Puente Tocinos desde las avenidas de La Azacaya y de Los Dolores, permitiendo la salida bien hacia el centro urbano por Juan Jugán o hacia el sur en dirección al río Segura y la Avenida de Los Dolores.

Como medidas adicionales para mejorar la fluidez, se ha autorizado el uso del carril bus de la Avenida Primero de Mayo al resto de vehículos durante las obras y se ajustarán los ciclos semafóricos para agilizar la circulación. Estas actuaciones estarán apoyadas por la presencia permanente de la Policía Local en la zona.