La titulados de la UCAM, a la cabeza de España en empleabilidad según el U-Ranking 2026

Reuniones Summit - UCAM

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio (UCAM) se posiciona entre las universidades españolas más destacadas en cuanto a inserción laboral de sus estudiantes.

Así se extrae de la 14ª edición del U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, que acaba de publicar su edición de 2026, en el que analiza el desempeño de las universidades españolas mediante indicadores de docencia, investigación e innovación e inserción laboral, y que posiciona a la UCAM en el Grupo 1 en este campo, situándose en el TOP 20 entre públicas y privadas.

Estos datos vienen a confirmar los ya expuestos por la Fundación CYD en su informe 'Radiografía del Sistema Universitario Español 3. Inserción laboral', en el que destaca que los titulados de la Católica tienen mejores empleos y son más emprendedores (doblan la tasa de autónomos, logran mayor afiliación media a la Seguridad Social y ganan 3.832 euros anuales más que los egresados de las públicas de la Región).

Además, la UCAM también se posiciona en el TOP 10 entre las privadas de España en el ámbito Global, y en el área de Investigación e Innovación, lo que demuestra su compromiso por ofrecer una formación de excelencia y su apuesta por la investigación básica y traslacional -enfocándose en conectar el laboratorio con la práctica clínica-.