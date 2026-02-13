Toda la Región en aviso naranja por viento este sábado, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón donde será amarillo

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso naranja por viento en toda la Región de Murcia, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón donde será amarillo.
A partir de esta medianoche se activará aviso amarillo por viento en el Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas hasta las 6.00 horas, durante el que se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora.
El aviso naranja comenzará en estas zonas y en la Vega del Segura a las 6.00 horas de este sábado y concluirá a las 18.00 horas, cuando pasará a aviso amarillo hasta la medianoche. Se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora.
El Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán durante todo el sábado en aviso amarillo, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. También se ha emitido aviso amarillo por fenómenos costeros por viento del noroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de 3 metros.