Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

El censo incorpora cerca de 60.000 nuevos votantes, lo que representa el 5,43% MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.144.361 electores de la Región de Murcia están llamados a las urnas en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, en las que se habilitarán 1.743 mesas distribuidas en 575 locales electorales de la Comunidad.

En esta circunscripción se elegirán 10 diputados al Congreso --al que concurre una decena de candidaturas-- y cuatro senadores por elección directa --entre seis candidaturas--, a los que posteriormente se sumarán otros dos senadores designados por la Asamblea Regional.

Del total del censo electoral, el 3,91% (44.777 personas) reside en el extranjero. Entre los electores residentes en España (1.099.584 personas) figuran 562.422 mujeres (51,15%) y 537.162 hombres (48,85%).

Asimismo, el censo incorpora 59.662 nuevos electores por haber cumplido la mayoría de edad desde los comicios generales de 2023, lo que representa el 5,21% del total de censo.

Por municipios, los cinco mayores de la Región concentran el 59,15% del total de mesas (1.031 de las 1.743) y el 55,30% de los locales electorales (318 de los 575).

En concreto, la ciudad de Murcia contará con 521 mesas en 138 locales; Cartagena dispondrá de 261 mesas en 92 locales; Lorca sumará 111 mesas en 43 locales; Molina de Segura tendrá 91 mesas en 27 locales; y Alcantarilla contará con 47 mesas en 18 locales.

En cuanto al voto por correo, el número de solicitudes admitidas para este proceso electoral asciende a 23.456, de las que 15.127 se han gestionado de forma presencial a través de la red de oficinas de Correos y 8.329 de manera telemática.

El plazo para depositar el voto por correo finalizará este jueves, 26 de noviembre, a las 14.00 horas.