Un total de 15 equipos pondrán a prueba su talento matemático este viernes en la final de la VI edición de Math_TalentUM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La VI edición del concurso Math_TalentUM de la Universidad de Murcia, que fomenta las vocaciones matemáticas, llega a su fase final el 9 de mayo con la participación de 15 grupos clasificados que se encontrarán en la Facultad de Matemáticas de la UMU para luchar por el primer puesto en cada uno de los tres niveles.

Este viernes, 9 de mayo, los grupos clasificados para la final de Math_TalentUM se enfrentarán presencialmente a la última prueba celebrada en el salón de actos Bernardo Cascales de la Facultad de Matemáticas a las 17.00 horas, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

De los 303 participantes procedentes de 19 centros distintos que conformaban 67 equipos, han sido seleccionados para esta última etapa quince de estos. El jurado pondrá a prueba su talento matemático con una serie de actividades prácticas en las que solo se podrán ayudar de material de escritura y dibujo y de una calculadora sencilla. Tendrán que demostrar así sus habilidades matemáticas y su capacidad de trabajo en equipo.

En cuanto a los grupos seleccionados para participar en la última prueba de la sexta edición del concurso, de 5º y 6º de Primaria se encuentran el equipo 'Discípulos de Fibonacci' del CEIP Jara Carrillo (Alcantarilla), que ha realizado el proyecto 'Un logo a la perfección'; así como el equipo 'EnRuedados' del Colegio Monteagudo (Murcia), que ha realizado el proyecto 'Matemáticas en movimiento'.

Asimismo, se encuentra el equipo 'Graphonauts on the road' del CEIP La Arboleda (Santiago y Zaraiche, Murcia), que ha realizado el proyecto 'Grafos, Risk y otras cuestiones'; el equipo 'Los matemáticos del juego' del Colegio San Buenaventura (Murcia), que ha realizado el proyecto 'Los matemáticos del juego'; y el equipo 'Lucky lucky team' del CEIP La Arboleda (Santiago y Zaraiche, Murcia), que ha realizado el proyecto 'La suerte no existe'.

De 1º y 2 de ESO, han sido seleccionados el equipo 'La banda de Mr. Pennybags' del Colegio Azaraque (Alhama de Murcia), que ha realizado el proyecto 'Mathpoly: la aventura de los números'; el equipo 'Los cuadrados con buenas raíces' del IES Francisco Ros Giner (Lorca), que ha realizado el proyecto 'El teorema de doblar y cortar'; y el equipo 'Los Escapistas' del Colegio San Buenaventura (Murcia), que ha realizado el proyecto 'Atrapados en el círculo'.

También ha sido seleccionado el equipo 'Matemáticos inexactos' del IES Marqués de los Vélez (El Palmar, Murcia), que ha realizado el proyecto 'El polígrafo matemático'; y el equipo 'Simetría sonora' del Colegio Nelva (Murcia), que ha realizado el proyecto 'Cantus matemática'.

De 3º y 4º de ESO y FP básica han sido seleccionados el equipo 'Damas y caballeros' del IES Francisco Ros Giner (Lorca), que ha realizado el proyecto 'A las damas no se las amenaza'; el equipo 'Eulerianers' del IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares), que ha realizado el proyecto 'Un cartero en Los Alcázares'; y el equipo 'Fracmath' del IES Sanje (Alcantarilla), que ha realizado el proyecto 'Atrapados en el círculo'.

También ha sido seleccionado el equipo 'Geometría del cambio' del Colegio La Sagrada Familia (Cartagena), que ha realizado el proyecto 'Geometría hexagonal: solución a la sobrepoblación'; y el equipo 'Los huéspedes del infinito' del IES Ben Arabí (Cartagena), que ha realizado el proyecto 'Cómo alojar infinitos'.

Todos ellos han superado la primera y segunda fase en las que los equipos defendieron sus proyectos científicos con base matemática en formato vídeo, en los que pusieron a prueba su creatividad con la elaboración de plataformas, juegos de mesa, relatos, formatos televisivos, etc.

Math_TalentUM es un concurso que está coordinado por la Universidad de Murcia, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Facultad de Matemáticas, en colaboración con la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con seis ediciones a sus espaldas, el principal objetivo de esta competición es acercar al alumnado de la Región de Murcia desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO y FP Básica al lado más creativo y divertido de esta disciplina. Además, la iniciativa busca que a su vez aprendan cómo esta ciencia está presente en todas partes y todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Con ello, se pretende también potenciar las vocaciones matemáticas y que las y los estudiantes comprendan, por ejemplo, su implicación para mejorar la vida de las personas, como es a través de la creación del lenguaje informático formado por ceros y unos.