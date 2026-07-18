Un total de 180 niños y adolescentes disfrutan del programa ZONNA de verano en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Un total de 180 niños y adolescentes han participado este verano en las actividades organizadas por ZONNA, el recurso municipal de atención a la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Cartagena.

La iniciativa ha ofrecido durante las vacaciones escolares una alternativa de ocio educativo y saludable para menores de entre 6 y 18 años. El programa, dependiente del Área de Política Social, Igualdad y Familia, desarrolla su labor a lo largo de todo el curso escolar mediante talleres de ocio educativo y apoyo al estudio, con el objetivo de favorecer la socialización, la convivencia y el desarrollo personal, social y educativo de los menores participantes, según han informado desde el Consistorio.

Actualmente, ZONNA trabaja con alrededor de 400 niños y adolescentes en distintos territorios del municipio. Bajo el nombre de 'ZONNA de Verano', las actividades se han desarrollado del 23 de junio al 17 de julio y han incluido talleres sobre organización del tiempo libre, juegos tradicionales, protección frente al calor y consejos para un uso responsable de piscinas y espacios de baño.

Además, los participantes han disfrutado de actividades deportivas, culturales y salidas por la ciudad para conocer la riqueza histórica y patrimonial de Cartagena.

El programa está presente en Los Dolores, Casco, San Antón, Barriada Virgen de la Caridad, Miranda, Santa Ana, Los Nietos, El Llano del Beal y Estrecho de San Ginés, lo que permite acercar este recurso a un mayor número de menores y familias del municipio. La educación en valores, el ocio saludable y la creación de espacios de convivencia han sido los pilares fundamentales de esta edición estival, que ha permitido prolongar la actividad educativa y social de ZONNA más allá del curso escolar.