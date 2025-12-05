Un total de 32 taxistas de Murcia acceden a ayudas de 5.300 euros para adecuar su vehículos adaptados

Archivo - Taxi en Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la adjudicación de una línea de ayudas destinada a los taxis adaptados, o eurotaxi, en el municipio. En ella han trabajado de manera conjunta el consistorio, el sector de taxi y FAMDIF, según ha explicado la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en la rueda de prensa tras esta reunión.

En total, 32 profesionales del sector se van a beneficiar de una ayuda de un máximo de 5.300 euros por vehículo para "asumir el sobrecoste que supone adaptar un vehículo para poder prestar este servicio cumpliendo con la normativa" ya que tienen que incorporar rampas, elementos de protección y seguridad.

A través de esta convocatoria, como novedad, se obliga a los adjudicatarios a prestar un mínimo de este tipo de servicios, "una de las peticiones de FAMDIF".

En total, la convocatoria era de 205.000 euros, de los que se repartirán 175.000, ya que no ha habido más solicitudes. En la anterior convocatoria el máximo establecido por taxista era de 4.000 euros, 1.300 euros menos que en esta.

También se ha habilitado un acceso especial en la app móvil para que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de este servicio y un teléfono especial que atiende de manera prioritaria sus peticiones.