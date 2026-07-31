Un total de 38 nuevos agentes se incorporan a las policías locales de siete municipios de la Región

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, y el acalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca y los nuevos agentes de Policía Local - CARM

TORRE PACHECO (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Un total de 38 nuevos agentes se incorporarán a las plantillas de las policías locales de siete municipios de la Región de Murcia tras superar el curso selectivo organizado por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital.

La consejera del ramo, Marisa López Aragón, ha entregado este viernes los diplomas acreditativos en el acto de clausura celebrado en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, donde ha destacado que los nuevos agentes "no solo culminan un periodo de formación, sino que comienzan una etapa de enorme responsabilidad al servicio de los ciudadanos, que contribuirá a seguir fortaleciendo la seguridad de la Región de Murcia".

Del total de agentes, 16 se incorporarán a la Policía Local de Molina de Segura; seis lo harán en Águilas; cuatro en Archena, Puerto Lumbreras y Torre Pacheco, respectivamente; tres en Alhama de Murcia, y uno en Albudeite.

El curso selectivo ha contado con una carga lectiva de 1.146 horas distribuidas a lo largo de ocho meses, combinando una fase teórico-práctica con otra de prácticas integradas en los distintos cuerpos de Policía Local.

La formación ha sido impartida por más de un centenar de profesionales del ámbito judicial, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluye materias como intervención policial, Derecho, tráfico y seguridad vial, emergencias, comunicación, defensa personal y conducción operativa.

López Aragón ha subrayado que "la formación no termina hoy, sino que debe ser continua para responder a una sociedad en constante evolución y a los nuevos desafíos en materia de seguridad", al tiempo que ha asegurado que la Efiap continuará acompañando a los agentes durante su trayectoria profesional.

En este sentido, ha recordado que el Plan de Formación 2026 de la Efiap contempla 50 acciones formativas dirigidas específicamente a policías locales y mandos, con una previsión de más de 1.000 participantes.

Entre las novedades figuran cursos sobre manejo de drones, actuación ante enfrentamientos armados, técnicas de intervención operativa, protección civil, planificación de emergencias y seguridad vial.

La consejera también ha enmarcado esta incorporación en la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia +Segura', impulsada por el Gobierno regional, cuyo Programa de Seguridad Municipal 2026-2030, dotado con 120 millones de euros, prevé alcanzar los 3.000 agentes de Policía Local en la Región en el año 2030.