Un total de 557 personas se inscriben para obtener el CAP de transportista en la quinta convocatoria del año

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, supervisa la quinta convocatoria del examen del CAP. - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 557 personas se han inscrito para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), requisito obligatorio para ejercer la profesión de transportista por carretera, en la quinta convocatoria celebrada hoy sábado en el campus de Espinardo y organizada por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para este año.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, destacó que "el CAP garantiza que los profesionales cuentan con la formación y cualificación necesarias para ejercer como conductores de transporte de mercancías o pasajeros". En esta convocatoria se ha reducido el número de aspirantes en más de 270 personas respecto al anterior examen.

En este sentido, Verdú señaló que "esta reducción puede estar relacionada con las nuevas medidas específicas de control y vigilancia implantadas por el Gobierno regional para reforzar la seguridad de los exámenes, y que también tienen un efecto disuasorio frente a quienes pretendan recurrir a prácticas fraudulentas".

Dentro del Plan regional de Inspección de Transportes 2026, el Ejecutivo regional ha reforzado este año la vigilancia y control en los exámenes del CAP para evitar prácticas fraudulentas. Entre las restricciones se encuentra la prohibición de acceder a las aulas con dispositivos electrónicos, estén encendidos o apagados.

Además, los aspirantes no pueden abandonar el aula con el cuadernillo de preguntas hasta que resten 15 minutos para la finalización del examen, con el objetivo de evitar la difusión anticipada de su contenido.

Asimismo, dentro del citado plan en lo que llevamos de año se ha superado el millar de actuaciones de control sobre los cursos de formación del CAP en los centros de formación para garantizar la asistencia efectiva del alumnado, la correcta impartición de la formación y la adecuada adquisición de conocimientos.

En este sentido, el director general subrayó que "el refuerzo de las medidas de vigilancia y control permite garantizar que todos los aspirantes concurran en igualdad de condiciones y que el certificado acredite una profesión directamente vinculada con la seguridad vial".

La última convocatoria del año se celebrará el 21 de noviembre. Los plazos para presentar las solicitudes permanecerán abiertos del 6 al 26 de octubre. Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, en el portal de transportes de la Comunidad.