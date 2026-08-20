Un total de 62 migrantes viajaban en la patera que llegó este miércoles a Cala del Barco, en Cartagena

GUARDIA CIVIL
Europa Press Murcia
Actualizado: jueves, 20 agosto 2026 10:50
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CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno de Murcia ha confirmado que la patera que llegó este miércoles a Cala del Barco en Cartagena llevaba a bordo a 62 migrantes al parecer de nacionalidad argelina. En concreto, 45 varones mayores de edad, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones.

La Guardia Civil activó un operativo que localizó a todos sus ocupantes que se encontraban en buen estado de salud y que fueron atendidos por Cruz Roja y, posteriormente, puestos a disposición de la Policía Nacional.

Los migrantes, en aplicación del protocolo, están siendo atendidos por las administraciones públicas y las ONG, y se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes, han afirmado.

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