Un total de 67 nuevos agentes reforzarán la Policía Nacional cuya comisaría en San Andrés (Murcia) abrirá 24 horas

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante su intervención en el acto del patrón de la Policía Nacional - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha anunciado la incorporación de 67 nuevos agentes de la Policía Nacional para reforzar la Jefatura Superior y la práctica totalidad de especialidades y comisarías de Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla. La incorporación de estos agentes, que se realizará en las próximas semanas, se suma a los 65 agentes en prácticas desde julio.

Asimismo, Lucas ha señalado que la Región de Murcia cuenta con 314 agentes más en el 2019, lo que supone un incremento de más del 21%.

Este aumento de la plantilla se produce como consecuencia de los incrementos de la Oferta de Empleo Público que el Gobierno de España realiza cada año, con tasas de reposición del 125%. Esto permitirá sumar nuevos agentes en los próximos años, ha apuntado Lucas, que ha realizado este anuncio durante su intervención en el acto de celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, en la plaza del cardenal Belluga de Murcia.

Asimismo, ha destacado la apertura en los próximos meses de nuevas comisarías de Policía Nacional en Yecla, Molina de Segura y Alcantarilla y ha anunciado la apertura de la comisaría de San Andrés, en Murcia, las 24 horas del día en las próximas semanas.

CONTROL DE FRONTERAS Y DETENCIÓN DE PATERISTAS

Lucas ha compartido los datos del sistema automatizado de control fronterizo del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia que comenzó a funcionar el 12 de octubre de 2025 y que, desde entonces, ha gestionado la entrada de 750.000 pasajeros.

Por otra parte, en lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 75 pateristas por delitos que van desde el favorecimiento de la inmigración, falsedad documental, contrabando, tenencia ilícita de armas o pertenencia a organización criminal de tráfico de personas por vía marítima.

En este sentido, el jefe superior de Policía en Murcia, Ignacio del Olmo, ha apuntado que la Jefatura Superior de Murcia es la que más pateristas ha detenido e ingresado en prisión". "Estamos en números muy interesantes en cuanto a resolución de denuncias y tenemos un alto número de detenidos y de detenidos vinculados a redes de inmigración ilegal", ha explicado del Olmo.

"Debemos reivindicar con orgullo el trabajo de los cientos de profesionales de Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo o Cruz Roja que diariamente participan en el dispositivo de rescate, auxilio y atención sanitaria ilegal a inmigrantes", ha señalado Lucas.

Durante el acto de celebración se han entregado diez condecoraciones al personal ajeno a la Policía Nacional de la Cruz al mérito policial con distintivo blanco. Además, también se han otorgado las cruces al Mérito Policial con distintivo rojo y blanco, condecoraciones policiales y diplomas a personal honorario.

Asimismo, se ha realizado el tradicional acto de homenaje a los caídos con la entrega de una corona a la imagen de los Ángeles Custodios.