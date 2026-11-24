29N.- Un total de 350 personas ciegas podrán votar de forma autónoma y secreta en Galicia, el triple que en 2023 - ONCE

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 71 personas ciegas y con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma y secreta en la Región de Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el kit de voto accesible en braille, según ha informado la ONCE.

Este procedimiento permite a este colectivo ejercer su derecho al voto de forma autónoma, sin necesidad de recurrir a terceros para conocer las distintas opciones electorales y seleccionar su candidatura.

El kit de voto accesible contiene las papeletas electorales y los sobres de votación habituales, junto con documentación complementaria en braille e instrucciones para su utilización. De esta manera, la persona puede consultar las distintas opciones en braille y seleccionar la papeleta correspondiente para introducirla en el sobre de votación.

En el caso de las elecciones al Senado, el material incluye una plantilla troquelada con información en braille que, colocada sobre la papeleta convencional, permite identificar y marcar los candidatos elegidos.

Como novedad en estos comicios, las personas que han solicitado este sistema han podido recibir el material directamente en su domicilio antes de la jornada electoral, lo que facilita la preparación del voto y evita tener que solicitarlo el mismo día en la mesa electoral.

Para poder solicitarlo es necesario conocer el sistema braille y tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o estar afiliado a la ONCE.

La Comisión Braille Española es el órgano encargado de revisar y verificar que la documentación en tinta y en braille se corresponde y resulta legible para las personas que utilizan este sistema.

LA ONCE TRABAJA EN NUEVOS MODELOS CON TECNOLOGÍA

Por otro lado, la ONCE continúa trabajando en nuevas fórmulas para ampliar las posibilidades de voto autónomo y privado a las personas ciegas y con discapacidad visual que no conocen el braille o que han perdido la visión recientemente.

Entre las propuestas estudiadas figura la incorporación de tecnologías como los códigos QR a las papeletas electorales, una iniciativa que ya fue presentada en 2024 ante varios eurodiputados en el Parlamento Europeo.

Asimismo, el Grupo Social ONCE trabaja en el diseño de una aplicación que permita ejercer el derecho al voto a través de dispositivos móviles y facilite así una participación electoral segura, autónoma y privada para un mayor número de personas.