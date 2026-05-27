Un total de 7.841 estudiantes de toda la Región se examinarán de la PAU la próxima semana

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MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una docena de sedes repartidas entre Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Caravaca de la Cruz, Yecla y San Javier recibirán el próximo martes, 2 de junio, a los 7.841 estudiantes que se han matriculado este año en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que organiza la Universidad de Murcia (UMU) para toda la Región.

Este miércoles se ha cerrado el proceso de matriculación en los institutos y la cifra de inscritos ha superado la del año pasado, cuando se examinaron 7.774 estudiantes en la fase general, según han informado fuentes de la UMU en un comunicado.

A estos estudiantes se sumarán durante el 3 y el 4 de junio 1.018 más, inscritos en la fase voluntaria que tienen el objetivo de subir sus notas de otras convocatorias.

Esta convocatoria destaca por la novedad de la armonización de la estructura de los exámenes en toda España en las 33 materias evaluables.

Además, para asegurar el correcto desarrollo de las pruebas, la institución ha intensificado las medidas de control antifraude y se ha generalizado el uso de detectores de redes de conexión en todas las sedes. Una vez finalizadas las pruebas, los resultados se publicarán el día 10.

Como en ediciones anteriores, con el fin de garantizar la equidad, queda totalmente prohibido el uso de relojes, gafas o bolígrafos inteligentes durante los ejercicios.

La logística del operativo es compleja, ya que cuenta con la participación de cerca de 420 profesores y 80 voluntarios.

Para garantizar el bienestar de los estudiantes durante estas jornadas, la organización ha dispuesto un equipo de 18 profesionales de apoyo psicológico.

Con respecto a las sedes en las que se realizarán los exámenes, la única novedad este año es que la sede del Altiplano se traslada desde Jumilla a Yecla, concretamente al IES Martínez Ruiz Azorín.