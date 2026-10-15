El transporte público lidera los hábitos de movilidad de los estudiantes de la UPCT - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El transporte público se mantiene como la principal opción de desplazamiento para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con un 38% de los usuarios, pese al descenso acusado del uso del ferrocarril y al incremento de los desplazamientos en autobús. Así lo refleja el análisis conjunto de las encuestas de automatrícula y los datos recabados en el proyecto europeo 'MULTIMO', que servirán de base para elaborar el Plan de Movilidad Sostenible de la institución académica.

El coordinador de Sostenibilidad de la UPCT, Antonio Vigueras, atribuye el retroceso del tren a la ausencia de mejoras en la frecuencia de la línea Murcia-Cartagena, los horarios durante la jornada académica y los cambios tarifarios que, según indica, han perjudicado a los usuarios respecto a los servicios de Cercanías de otras áreas metropolitanas. Por el contrario, considera que el autobús se ha beneficiado de las nuevas facilidades para adquirir títulos de transporte.

La movilidad activa, que incluye los desplazamientos a pie y en bicicleta, y el uso del coche privado empatan como segunda opción, con un 29% de los estudiantes en cada caso, según ha informado la Universidad.

EL COCHE COMPARTIDO GANA PESO

Entre quienes utilizan el vehículo privado, el informe destaca el auge del coche compartido. El 41% de los estudiantes que se desplazan en coche viaja con otros compañeros, una práctica que coincide con la implantación de incentivos económicos a través de la aplicación 'TRIBBU', que remunera a los usuarios mediante la venta de sus Certificados de Ahorro Energético.

El vicerrector de Infraestructuras de la UPCT, Manuel Alcaraz, ha destacado que el programa de coche compartido resulta fundamental para garantizar la conectividad de las zonas con menos alternativas de transporte, facilitar el acceso al campus y reducir la presión sobre las plazas de aparcamiento.

No obstante, ha señalado que "la medida de mayor impacto para la movilidad sería la creación de un verdadero servicio de Cercanías que conecte eficazmente Murcia y Cartagena".

La universidad trabaja también en nuevos incentivos para fomentar una movilidad más sostenible y mejorar la intermodalidad. Entre las medidas planteadas figura facilitar que bicicletas y patinetes puedan transportarse en autobuses interurbanos, siguiendo el ejemplo de Renfe, que ha flexibilizado recientemente su normativa sobre patinetes eléctricos, según ha explicado Vigueras.

Los datos desglosados por medios de transporte sitúan los desplazamientos a pie en primer lugar, con un 26% de los estudiantes. Le siguen el autobús interurbano, con un 17%; el coche individual, con otro 17%; y el autobús urbano, con un 15%.

El coche compartido representa el 12% del total, mientras que el tren concentra el 6%. La bicicleta y la moto registran un 3% cada una, y el patinete, un 1%.

El proyecto europeo 'MULTIMO', liderado por la Universidad Politécnica de Cataluña, busca crear un espacio de datos multisectorial para mejorar la movilidad cotidiana en zonas de España con dificultades de comunicación, especialmente en los desplazamientos por motivos laborales, educativos o de acceso a servicios esenciales.