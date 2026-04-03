El transporte público será gratis en Murcia en el Bando de la Huerta y en el Entierro de la Sardina

El tranvibús pasando por el puente de los Peligros - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia mantiene activo el plan especial de movilidad con motivo de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, que incluye transporte público gratuito en los días de mayor afluencia, refuerzo de lanzaderas y una red de más de 12.000 plazas gratuitas en aparcamientos disuasorios hasta el 12 de abril.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación que dirige José Francisco Muñoz, tiene como objetivo garantizar la movilidad en un periodo en el que la ciudad acoge hasta tres celebraciones declaradas de Interés Turístico Internacional y recibe a cientos de miles de visitantes, según han informado desde el Consistorio.

Durante el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, los días 7 y 11 de abril, el transporte público será gratuito y contará con un refuerzo de lanzaderas que conectarán los principales ejes de la ciudad con el Malecón, donde se concentran gran parte de las barracas y actos festivos. Esta medida permitirá a vecinos y visitantes desplazarse de forma cómoda y rápida, evitando aglomeraciones y mejorando la accesibilidad a los principales puntos de interés.

El plan contempla también la adaptación del servicio de transporte a los recorridos de procesiones y desfiles, con itinerarios y paradas alternativas que están permitiendo compatibilizar la movilidad con el correcto desarrollo de los eventos. Toda la información referente a los cortes de tráfico y desvíos se puede consultar a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y Policía Local, de manera que las afecciones para los ciudadanos sean mínimas.

APARCAMIENTOS DISUASORIOS GRATUITOS

La red de aparcamientos disuasorios también será gratuita hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina, el 12 de abril. Esta red alcanza este año más de 12.000 plazas disponibles, gracias a la incorporación del nuevo aparcamiento de Hacienda, con 404 plazas adicionales, que se suma a los ya existentes en Loaysa, Atocha, Fuenteblanca y Justicia, todos ellos situados en ubicaciones estratégicas y conectados con el transporte público.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado en los últimos meses la red de estacionamientos de gestión municipal con la apertura del aparcamiento de Abenarabi, que amplía la oferta de plazas a precio económico en el entorno urbano y facilita el acceso ordenado a la ciudad, en línea con lo conseguido con el estacionamiento de Verónicas tras su remunicipalización.