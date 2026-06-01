El tranvía de Murcia circulará cada 8 minutos en hora punta por la PAU del 2 al 4 de junio

Tranvía de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha diseñado un dispositivo especial de tranvía que permitirá poner en circulación un convoy cada 8 minutos en las franjas de mayor demanda de la mañana con motivo de la PAU que se celebra del 2 al 4 de junio.

Este dispositivo especial contempla un total de 91 expediciones de tranvía, incluidas las correspondientes al servicio lanzadera, según han informado desde el Consistorio.

Así, entre las 8.00 y las 8.35 horas, coincidiendo con la mayor afluencia de estudiantes hacia el campus, los tranvías circularán con frecuencias de paso de 8 minutos. Durante el resto de la jornada, la frecuencia oscilará entre los 10 y los 12 minutos.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado que "la movilidad también forma parte de una jornada tan importante como ésta para miles de jóvenes. Queremos que los estudiantes puedan acudir a sus exámenes con la máxima tranquilidad y que su única preocupación sea el examen al que se enfrentan y obtener la calificación que les permita optar por la carrera que les formará de cara a su futuro profesional".

Muñoz ha remarcado que este plan "permite ofrecer una solución eficaz para que los estudiantes afronten esta cita decisiva con todas las garantías".

A través su plataforma totalmente segregada del tráfico, el tranvía permite acceder al Campus de Espinardo en entre 18 y 23 minutos desde Plaza Circular, dependiendo de la parada de destino, han explicado.

Las cinco paradas existentes dentro del recinto universitario facilitan además el acceso a las distintas facultades y edificios donde se celebrarán las pruebas.

El edil ha subrayado además que "seguimos trabajando para adaptar el transporte público a las necesidades reales de los murcianos, reforzando aquellos servicios que resultan especialmente útiles en momentos de gran demanda y contribuyendo a una movilidad cada vez más eficiente y sostenible".

Desde el Ayuntamiento de Murcia recomiendan planificar el desplazamiento con suficiente antelación y comprobar previamente que el bono de transporte dispone de saldo suficiente para evitar incidencias durante el viaje. Asimismo, se recuerda la importancia de validar correctamente el título de transporte al acceder al tranvía, garantizando así la cobertura del seguro obligatorio de viajeros y la correcta acreditación del desplazamiento.

El personal del servicio estará disponible durante estas jornadas para ofrecer información y facilitar los desplazamientos en las mejores condiciones de seguridad y comodidad.