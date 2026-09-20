Una treintena institutos podrán participar este curso en el programa de tutorización entre alumnos Referen-T

(Magen De Archivo Del Encuentro Del Consejero De Educación Y Formación Profesional, Víctor Marín, Con Alumnado Del IES Mediterráneo (Cartagena), Que Participa En El Programa Referen-T. - CARM

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de institutos podrá participar este curso en el programa Referen-T, de tutorización entre estudiantes. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para que los centros interesados puedan presentar su solicitud, hasta el día 30 de septiembre, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad, con el procedimiento 4662.

Este programa de intervención educativa consiste en la tutorización y acompañamiento por parte de estudiantes de cursos superiores o antiguos alumnos a estudiantes de los primeros cursos con el fin de reforzar las asignaturas en las que tienen más dificultades y prevenir el abandono educativo temprano.

El proyecto, pionero en el ámbito nacional, se implantó de forma piloto en el curso 2023-2024 en la Región en diez centros educativos. Debido a su éxito, durante el curso 2024-2025 se amplió hasta llegar a los 20 centros.

Los IES que participan cuentan con el compromiso del alumnado y de las familias porque el proyecto involucra a toda la comunidad educativa mediante la firma de un contrato de aprendizaje. Los centros ofrecen a los estudiantes que participan el acompañamiento de los alumnos tutores en el recreo, en la séptima hora o por las tardes.

Las familias colaboran también y se comprometen con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros. El alumnado participante, tanto los estudiantes como los tutores, son seleccionados por los centros.

La iniciativa está destinada a estudiantes que se encuentre en riesgo de repetición, fracaso escolar y abandono temprano de la educación. La selección de los estudiantes voluntarios se realiza entre el alumnado que curse las enseñanzas de Bachillerato o Formación Profesional, así como posibles antiguos alumnos que estudien enseñanzas superiores.

Para incentivar la participación, los alumnos voluntarios reciben un certificado que los centros podrán utilizar como criterio de desempate de las matrículas de honor que puedan otorgárseles. Asimismo, el profesorado participante obtiene una certificación de 40 horas en proyectos de innovación, y el coordinador de cada programa una certificación de 50 horas por el mismo concepto.

El centro, por su parte, recibe un máximo de 1.500 euros para gastos de funcionamiento. Entre los beneficios constatados de este programa se encuentra el incremento del porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos y competencias correspondientes a su curso, la mejora de hábitos y estrategias de estudio, el fortalecimiento de la participación familiar en el proceso educativo y la promoción del bienestar escolar. Asimismo, la iniciativa fomenta la participación juvenil en acciones de voluntariado.

El programa está basado en la evidencia científica de los estudios del profesor Nickow o las investigaciones de las profesoras Carlana y La Ferrara, de las universidades de Harvard y de Milán, respectivamente, sobre la mejora del rendimiento educativo.