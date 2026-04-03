Tres de cada cuatro usuarios del Aeropuerto Internacional de la Región en 2025 procedían de fuera de la UE

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pasajeros procedentes de fuera de la Unión Europea (UE)representaron el 75,25% del tráfico comercial total en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) en 2025, según recoge el Portal Estadístico de la Comunidad Autónoma.

En concreto, esta categoría contabilizó 712.976 usuarios de un balance global de 947.438 viajeros en la terminal murciana.

Las estadísticas provisionales de Aena señalan que la mayoría de este flujo internacional se concentró en países europeos no integrados en la UE ni en el espacio Schengen, con un total de 670.278 personas.

El resto del volumen anual de pasajeros se repartió entre los 127.139 viajeros de la Unión Europea y los 107.323 usuarios de rutas nacionales.

En la comparativa con el ejercicio anterior, el peso de los viajeros extracomunitarios aumentó respecto a 2024, periodo en el que este segmento sumó 665.444 de los 902.365 usuarios totales de la infraestructura.

El crecimiento neto de pasajeros en esta categoría específica alcanzó las 47.532 personas en el último año.

Por su parte, la operatividad de la terminal reflejó esta misma tendencia, dado que 4.460 de las 6.738 operaciones comerciales totales del año correspondieron a vuelos con origen o destino fuera de la Unión Europea.