Tres carreteras de la red regional continúan cortadas al tráfico y en otras seis se pide precaución al tráfico

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última actualización del estado de las carreteras de la Región de Murcia, que ha hecho la Consejería de Fomento a las 17.30 horas, informa de una decena de vías afectadas por las fuertes lluvias que están cayendo en las últimas horas.

En concreto, están cerradas al tráfico la RM-F33, en El Mojón (San Pedro del Pinatar), la RM-F5, en Cartagena, y la RM-F29, en San Javier. También se informa de que hay que circular con precaución, por arrastres y embalsamiento de agua en otras seis carretas.

Se trata de la RM-13, en puerto del Garruchal (Murcia), la RM-F14, en Torre Pacheco, la RM-D14, en la Rambla del Pocico (Águilas), la RM-D19, en Lorca y Águilas, la RM-20, en Águilas y la RM-F35, en SanJavier. Las brigadas de conservación de Carreteras del Gobierno regional están trabajando para restablecer la normalidad a las carreteras autonómicas.