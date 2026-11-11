Los tres trabajadores heridos al hundirse el submarino que desguazaban en Cartagena permanecen en la UCI

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Los tres hombres que resultaron heridos este pasado martes al hundirse el submarino que estaban desguazando en la dársena de Escombreras, en Cartagena permanecen en la UCI con buena evolución, según han confirmado desde la Consejería de Salud a Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso este martes a las 8.26 horas en el que Salvamento Marítimo comunicaba que trasladaba al puerto a estos tres trabajadores. Dos fueron evacuados a un atraque del puerto de Escombreras y el tercero a la terminal de cruceros del puerto de Cartagena.

Los tres trabajadores de 46, 35 y 31 años fueron trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena por ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 que accedieron al puerto guiados por la Policía Portuaria.

El incidente fue comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.