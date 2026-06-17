El Tribunal acuerda incorporar las acusaciones de UCE y PSOE a las diligencias previas de la trama del SMS

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MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado la incorporación de dos acusaciones populares a las Diligencias Previas 1747/25 que se siguen por presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación, contra la salud pública y organización criminal en la conocida como 'trama de las prótesis' del Servicio Murciano de Salud (SMS), según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia.

Por un lado, se ha estimado la solicitud de personación de la UCE Región de Murcia-Ciudad de Murcia, Asociación de Consumidores y Usuarios, condicionada a la prestación de una fianza de 5.000 euros.

Y, por otro, el PSOE ha quedado personado en la causa como acusación popular tras acreditar la consignación de la fianza de 5.000 euros establecida para el ejercicio de dicha acción.

Por último, el magistrado instructor ha acordado práctica de una prueba pericial, solicitando informe a la Administración General del Estado para determinar el importe presuntamente defraudado, tal y como fue solicitado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su atestado.