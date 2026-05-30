El trovo lorquino y el repentismo cubano se unen en una iniciativa trovera pionera en Lorca

Presentación de la iniciativa 'Ensalada de palabras', organizada por la Asociación Trovera de Lorca, en colaboración con el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, junto con la presidenta de la Asociación Trovera de Lorca, Inmaculada Martínez, ha anunciado la celebración de una nueva iniciativa que llega con el nombre de 'Ensalada de palabras', con Alexis Díaz Pimienta, que tendrá lugar los días viernes, 12 de junio, a las 20.00 horas, y el sábado, 13 de junio, a las 11.30 horas, en la Universidad Popular de Sutullena, en el barrio de San Fernando.

Según ha explicado el edil, "los asistentes podrán disfrutar de un diálogo donde las quintillas lorquinas se conjuguen con las décimas cubanas, para ver cómo dos formas de entender el ingenio y la métrica pueden enriquecerse mutuamente, generando ideas, síntesis y sinergias creativas nuevas, estableciendo un puente vivo entre dos tradiciones que son hermanas, favoreciendo con ello, además, la motivación de las nuevas generaciones".

"El trovo lorquino y el repentismo cubano comparten más de lo que la geografía sugiere: comparten métrica, comparten ingenio, comparten esa capacidad de hacer brotar la poesía en el instante. Lorca tiene una tradición trovera propia que anhela también proyectos pedagógicos actualizados y funcionales", ha sumado Martínez.

"Lo que haremos aquí es conversar, "contaminar" ideas, crear síntesis y sinergias creativas nuevas", ha reseñado Alexis Díaz Pimienta, repentista y todo un experto.

Hace 26 años, fundó la Cátedra de Poesía Improvisada de la Universidad de las Artes, en Cuba, y hace 15 años la Academia Oralitura, en España, con una misión clara: preservar y revitalizar las tradiciones orales iberoamericanas -el repentismo cubano, el trovo español, la payada argentina, la veda del hierro canaria, el bertsolaritza vasco, y la canción, el rap, el flamenco, la impro teatral: toda la 'oralitura'-, pero haciéndolas vivas, pertinentes y enseñables.

Además, ha escrito libros que teorizan al respecto: Teoría de la improvisación poética y La improvisación de décimas. Y es autor de una metodología propia: el Método Pimienta, que traduce los principios neurolingüísticos de la adquisición del lenguaje al aprendizaje de la improvisación; siendo -además- reconocido internacionalmente por este trabajo, aunque lo que realmente le importa es "que funcione en las aulas, en los pueblos, en la calle, con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores".

Destacan sus más de 50 libros publicados (novelas, ensayos, cuentos, poesía, libros para niños) y ímpetu repentista de larga trayectoria, aunque ante todo "es un pedagogo obsesionado con hacer accesible lo que parecía inaccesible".

Según sus propias palabras: "la improvisación poética es importante, tan importante como cualquier otra manifestación artística. Es un lenguaje dentro de otro lenguaje y de ahí que haya que estudiarla y aprenderla, con seriedad y continuidad, con responsabilidad estética. No es un capricho, no es un don de privilegiados, sino una capacidad cognitiva que puede enseñarse, desarrollarse y transmitirse sistemáticamente, como quien aprende una lengua extranjera".

El concejal de Cultura ha concluido animando "a todos a sumarse a esta iniciativa cultural basada en las tradiciones, la cultura, la música y la oratoria, que hará las delicias de los asistentes, sumando una nueva cita a la Agenda de Eventos de la ciudad de Lorca".