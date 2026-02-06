El TSJMU incorpora a dos juezas y un juez a la planta judicial de la Región

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, con los tres nuevos jueces - TSJMU

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, ha presidido el acto solemne de juramento o promesa ante la Sala de Gobierno de los tres jueces y juezas pertenecientes a la 74ª promoción de la Carrera Judicial que han obtenido destino en órganos judiciales de la Región de Murcia.

La ceremonia, celebrada en la sede del alto tribunal murciano, supone el trámite previo a su incorporación efectiva al ejercicio jurisdiccional en la Comunidad, a partir del próximo 9 de febrero, donde desempeñarán sus funciones como jueces y juezas en expectativa de destino, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Durante su intervención, Luna Carbonell ha destacado la relevancia institucional del juramento y ha recordado que la función jurisdiccional conlleva una especial responsabilidad, que exige "escuchar con imparcialidad, decidir con justicia y hacerlo siempre desde la serenidad que otorga el respeto absoluto a la ley y a la dignidad de las personas".

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo realizado para acceder a la Judicatura y ha recordado que se trata de un proceso "difícil, exigente e incierto", así como la vocación de servicio público y el compromiso con una sociedad más justa e igualitaria.

El presidente ha destacado que ser juez implica ser consciente de que "cada resolución tiene un impacto real en la vida de quienes acuden a los tribunales buscando amparo y justicia", y que la función jurisdiccional, "aunque discreta y generalmente silenciosa", es "esencial para sostener la confianza ciudadana en las instituciones".

Finalmente, Luna ha subrayado la importancia de la incorporación a la Región de Murcia de estos tres nuevos jueces, junto a la de dos magistradas la semana pasada, "que nos anima a todos a seguir trabajando por mejorar la eficacia del sistema judicial, con la esperanza de que en los próximos meses se materialice la creación de nuevas unidades judiciales y la adecuación del número de jueces en la Región de Murcia la media nacional y europea y a la carga de trabajo de nuestros tribunales, pues de otro modo difícilmente se podrá dar la respuesta judicial adecuada que merecen quienes nos demandan la protección y garantía de sus derechos y libertades".

Al acto ha asistido, además de los magistrados miembros de la Sala de Gobierno, el teniente fiscal de la Comunidad Autónoma, José Francisco Sánchez Lucerga, y el secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Luis Parra García; así como representantes de los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, miembros de la carrera judicial y fiscal y de la Administración de Justicia en la Región.

MUJER, DE 29 AÑOS Y SIN JURISTAS EN LA FAMILIA

El perfil de los integrantes de la 74 promoción de la Carrera Judicial es, según recoge una encuesta realizada por la Escuela Judicial, el de una mujer -representa el 70,25% y vuelve a ser mayoría, como sucede desde 1997- con una edad promedio de 29 años, que ha empleado cinco años y cuatro meses en preparar la oposición y que no tiene familiares --hasta el segundo grado de consanguineidad-- que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Casi ocho de cada diez --el 78,45%-- no cuentan con ningún jurista entre sus allegados y solo el 6,03% tiene a un/a juez/a o magistrado/a en la familia, mientras que el 15,52% restante procede de entornos familiares en los que hay otros profesionales jurídicos, sobre todo abogados.

Además, cuatro de cada diez nuevos jueces y juezas --el 38,79%-- vienen de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores, porcentaje superior al 35,34% de los casos en los que tanto el padre como la madre son licenciados. En el 25,86% restante, solo uno de los dos progenitores posee título universitario.

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, entre sus integrantes se encuentran cinco jueces y juezas de origen murciano, un dato que pone de relieve la aportación de la Región al conjunto del sistema judicial español.

En cuanto a los destinos asignados en la Comunidad Autónoma, Norberto Izquierdo Robledano ha sido destinado a la plaza número 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Molina de Segura, donde ejercerá en funciones de sustitución.

Cintia Muñoz Marín ocupará la plaza número 3 de la misma Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Molina, también en funciones de sustitución.

Por su parte, María Clara Más Valverde ha sido destinada a la plaza número 4 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, donde desempeñará sus funciones en régimen de refuerzo.