La UCAM abre el curso con el encargo del Papa de la difusión mundial de las ciencias del matrimonio y la familia

El Templo del Monasterio de Los Jerónimos se ha engalanado este martes para celebrar el Solemne Acto de Apertura del curso académico 2018-2019 de la Universidad Católica de Murcia. El acto ha estado presidido por el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, acompañado por la rectora de la institución, Josefina García Lozano; el rector Honorario, Antonio Montoro; el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid -quien ha presidido la Eucaristía con la que han comenzado los actos-, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El secretario especial del Sínodo de los Obispos, el Padre Giacomo Costa, ha impartido la lección inaugural en la que ha presentado el documento final de las conclusiones del Sínodo 'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional', según institución docente en un comunicado.

Con todo el material recogido se elaboró el documento 'Instrumentum lobaris' que muestra la variedad de perspectivas y el diálogo multifacético que establecieron los actos. Éste indica el "deseo sincero" de cuidar a los jóvenes y encontrar formar concretas para acompañarlos. Una cuestión que como ha indicado el Padre Giacomo Costa, no hace referencia solamente a la comunidad cristiana, sino que interpela a la sociedad en su conjunto.

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS

Durante su intervención ha hecho mención a las universidades católicas y las instituciones educativas de la iglesia, que ha definido como "espacios valiosos para el encuentro del evangelio con la cultura de un pueblo y para el desarrollo de la investigación".

El Padre Giacomo Costa ha reflexionado sobre la formación de los líderes en esta sociedad.

Al respecto ha afirmado que estos tienen que entender "la capacidad de ejercer el liderazgo no como una forma de control y dominio, sino como un servicio y una promoción del otro. La Iglesia y muchos países del mundo necesitan líderes de este tipo".

CERCA DE 70.000 ALUMNOS SE HAN FORMADO EN LA UCAM

Mendoza ha recordado que ya son más de 67.000 personas las que han completado sus estudios superiores en la UCAM, "siendo el nivel de empleabilidad altísimo".

Asimismo, ha resaltado la multiculturalidad del Universidad, donde se forman más de 2.500 estudiantes internacionales, de los cuales 1950 estudian en el propio Campus, procedentes de más de 81 países de los cinco continentes. Con respecto a la fuerte inversión de la UCAM en investigación, Mendoza ha afirmado que "queremos hacer de nuestra universidad un magnífico proyecto de innovación docente, científica, tecnológica y social".

"Somos una universidad joven e innovadora que hacemos de los retos oportunidades" ha señalado Mendoza, quien ha recordado que la UCAM es la universidad privada que más ha crecido en investigación (según el ranking IUNE) que analiza la actividad investigadora en la universidad española.

"La inversión total de la UCAM en investigación del curso 17-18 ha sido de más de 17 millones de euros, en fondos captados para investigación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales y contratos con empresas", ha añadido.

Mendoza ha destacado que la UCAM está prestando a la sociedad española un importante servicio, "al llevar a la práctica, un principio fundamental amparado por la Constitución, como es la libertad de enseñanza y el derecho de las familias y de los jóvenes a escoger libremente el tipo de educación universitaria que considere más adecuado.

Por ello, ha lamentado que cientos de jóvenes no hayan podido estudiar en esta universidad por falta de sitio y espacio, y que muchos alumnos en el área de la salud se vean obligados, por la Administración Regional, a realizar sus prácticas hospitalarias fuera de Murcia capital. "Exigimos que se respeten nuestros legítimos derechos y libertades, pues no hay verdadera justicia si no se respetan los mismos".

Mendoza ha insistido en tender la mano al Gobierno regional para solucionar los problemas que se vienen arrastrando en orden a que prevalezca el bien común, así como la verdad y la justicia por encima de otros intereses, tal y como establece la Constitución Española".

Por su parte, García Lozano ha recordado que este curso se forman en la UCAM, lugar donde "se genera conocimiento, que no es otra cosa que la búsqueda de la verdad", más de 21.000 alumnos, con un incremento de ellos en la Escuela Politécnica Superior. García Lozano ha asegurado que la UCAM se encuentra en estándares de calidad de alto reconocimiento "que se han conseguido con la forma de entender esta Universidad como un servicio y no como un negocio".

El cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid ha presidido la Eucaristía con la que han dado inicio los actos. Durante la Homilia, ha afirmado que la UCAM tiene una misión. "Aquí trabajáis personas que llegan de lugares diferentes con un objetivo común. Pero para conseguirlo no se puede tener un corazón de piedra y para ello debemos apoyarnos en el Señor".

Lorca Planes, por su parte, ha incidido en la importancia de este Sínodo, cuyas reflexiones, ha afirmado, "sirven para todos en nuestro día a día y nos hace replantearnos un estilo nuevo". Y ha llamado "a abrir los oídos y el corazón".

El acto ha concluido con la lectura por parte del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, de la carta en la que el Papa Francisco da su 'bendición' al proyecto puesto en marcha entre la UCAM y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, para llevar a cabo los siguientes proyectos: puesta en marcha de formación online de materias relacionadas con los planes de estudios del citado Instituto "formación accesible en todo el mundo y a todas las realidades, pero especialmente para los más pobres"; creación de un observatorio mundial para la familia desde donde desarrollar investigaciones; creación de una biblioteca digital para ofrecer a los estudiantes de todo el mundo, libre acceso a herramientas de conocimientos.