LA UCAM se corona por decimoquinto año consecutivo en los campeonatos de España con un récord de 170 medallas

Las marchadoras María Pérez y Raquel González posan con sus medallas - UCAM

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha vuelto a hacer historia en el deporte universitario español al proclamarse, por decimoquinta edición consecutiva, líder del medallero general de los Campeonatos de España Universitarios 2026, según ha informado la institución.

En concreto, la delegación murciana ha cerrado su participación en las disciplinas organizadas este año por las universidades andaluzas con 97 medallas de oro, 44 de plata y 29 de bronce, sumando un total de 170 metales.

Con estos resultados, la UCAM se distancia a más de cien medallas de sus inmediatos perseguidores y roza la cifra mítica de las dos mil preseas en su palmarés histórico, alcanzando ya los 1.982 metales desde que iniciara su andadura en esta competición.

El segundo cajón del podio nacional ha sido para la Universidad Politécnica de Madrid, con 41 medallas --18 oros, 12 platas y 11 bronces--, mientras que la tercera plaza la ha ocupado la Universidad de Valencia, con 48 --13 oros, 19 platas y 16 bronces--.

El gran motor del éxito de la UCAM ha vuelto a ser la natación, con una actuación sin precedentes en la piscina al cosechar un récord histórico de 79 medallas, de las que 39 han sido de oro. Este dominio en el agua ha estado capitaneado por nadadores olímpicos de primer nivel internacional como Hugo González y Emma Carrasco.

Asimismo, la novedad de esta edición ha sido el debut oficial de la UCAM en la disciplina de remo. El remero olímpico Aleix García se ha alzado con la medalla de oro.

El atletismo ha vuelto a erigirse como otro de los pilares de la delegación en las pruebas celebradas en Jaén. La UCAM ha sumado un total de 17 medallas en una expedición que ha contado con referentes de la élite mundial y olímpica como la marchadora María Pérez, el mediofondista Mariano García y la lanzadora Belén Toimil.

En lo que respecta a los deportes de equipo, la universidad ha mantenido su tradicional hegemonía con la consecución de los títulos de campeones de España en voleibol (masculino y femenino), baloncesto masculino, basket 3x3 masculino, fútbol sala (masculino y femenino) y voley playa (masculino y femenino).

El éxito global se ha completado con una lluvia de metales en disciplinas individuales: bádminton (8 medallas), tenis (6), tenis de mesa (5), campo a través (5), judo (4), lucha (4) y esgrima (4).

Este decimoquinto liderato consecutivo consolida una trayectoria que comenzó a fraguarse en el curso 1997/1998, pero que dio su gran salto cualitativo en los Campeonatos de España Universitarios de 2011.

Desde la UCAM han destacado que este dominio en la última década y media --donde ya es habitual superar la barrera del centenar de medallas por edición-- es el resultado directo de su modelo deportivo y académico, diseñado específicamente para permitir a los atletas de alta competición compaginar sus estudios universitarios con las exigencias del entrenamiento de élite sin tener que renunciar a ninguna de las dos facetas.