La UCAM inaugura el restaurado claustro de su Campus de Murcia

Momento de la inauguración del Claustro del Monasterio de Los Jerónimos tras su rehabilitación - UCAM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El claustro del Monasterio de Los Jerónimos, sede de la UCAM, ya luce en todo su esplendor tras su rehabilitación gracias a la iniciativa de la Fundación Universitaria San Antonio, que ha invertido en los trabajos más de un millón de euros, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Su inauguración ha supuesto un momento "muy emotivo" para la UCAM, al tratarse de un proyecto ideado por su fundador, José Luis Mendoza, poco antes de su fallecimiento, y al que ha dado continuidad María Dolores García, actual presidenta.

Para su inauguración, la UCAM ha elegido el 29 de septiembre, festividad de los Santos Arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel, este último patrono de los deportistas de la UCAM.

En la ceremonia han participado María Dolores García; el arquitecto responsable de la restauración, Juan de Dios de la Hoz; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien ha bendecido el renovado claustro.

"José Luis Mendoza, mi esposo, tenía el deseo en su corazón de que este claustro tuviera el esplendor de sus orígenes, como así lo podemos ver ahora", ha destacado la presidenta de la UCAM, quien ha agradecido la labor desarrollada por el equipo que ha ejecutado la obra, "consolidándose 28 años después de que la UCAM llegara; un lugar de oración y de presencia del Espíritu Santo que la comunidad educativa ha acogido muy bien".

MEJORAS EN TODO EL ESPACIO

Para la rehabilitación del claustro se ha contado con la participación de un amplio equipo multidisciplinar de profesionales que han seguido el proyecto del arquitecto Juan de Dios de la Hoz, de Lavila Arquitectos, quien ha destacado que se ha tratado "de una actuación integral, desde los cimientos hasta la cubierta".

Así, se han rehabilitado los arcos de la planta baja que han quedado abiertos; se han colocado suelos de baldosa de granito y piedra caliza y se ha realizado una actuación específica sobre las cubiertas.

También se han reparado las fachadas, incluidas las decoraciones talladas y pintadas, con intervenciones específicas en los relojes de sol, escudos, mascarones, canes y molduras, entre otros, y sobre las rejas (barandillas) de los balcones de la planta alta.

Todas las carpinterías mejoran enormemente su eficiencia energética y se garantiza la protección histórica que merece el edificio. Asimismo, se ha dotado al espacio de una nueva iluminación monumental para destacar los elementos arquitectónicos y decorativos del claustro.

El arquitecto ha incidido en que el edificio no presentaba deficiencias estructurales, "ya que afortunadamente la UCAM lo mantiene", sino de estética.

Tanto Diego Avilés, concejal de Cultura, como Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural, han felicitado a la UCAM por esta labor de recuperación y puesta en valor del patrimonio, que va más allá de su implicación docente e investigadora.

Tras la bendición del claustro, monseñor José Manuel Lorca Planes ha recordado algunos de los usos que anteriormente tuvo el Monasterio de Los Jerónimos y los años que él estuvo entre sus muros, reconociendo que se encontraba emocionado en esos momentos.

"Recuperar esto es recuperar el patrimonio de Murcia, un patrimonio que merece la pena, porque el edificio es emblemático, y un tesoro también para esta Región", ha señalado.

En la inauguración ha participado el Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, integrado por músicos del Conservatorio Superior de Música de Murcia, que han interpretado 'Trompeta Voluntario' al inicio del acto y 'Gabriel's Oboe', tema principal de la película 'La Misión', para poner el broche final al emotivo acto.

Tras finalizar la restauración del claustro, la UCAM culminará la recuperación integral del Monasterio de Los Jerónimos con la rehabilitación de las fachadas noreste y sureste, trabajos que ya se han iniciado.