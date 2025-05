UCAM LifeTech Summit supera las mil reuniones entre startups y fondos de inversión

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia celebra el LifeTech Summit, el evento insignia de UCAM HiTech, hub de innovación y aceleración empresarial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de la Fundación INCYDE. Esta edición ha congregado a más de 100 startups y fondos de inversión y 'corporates', superando de nuevo el umbral de las 1.000 reuniones estratégicas.

Durante dos jornadas, UCAM HiTech ha acogido a empresas emergentes en fase semilla -más del 80%-, de las cuales el 60% pertenecen al sector salud y ocho de cada diez proceden de fuera de la Región. Todas ellas comparten un objetivo común: captar financiación por un total superior a los 85 millones de euros, de los cuales 25 millones ya están comprometidos, según han explicado desde la universidad en una nota de prensa.

Entre las soluciones presentadas destacan tecnologías pioneras como plataformas de rehabilitación digital con inteligencia artificial para lesiones musculoesqueléticas, diagnósticos celulares para la detección precoz de la sepsis o sistemas que combinan biometría e IA en el ámbito sanitario. Especial interés han despertado los avances en ecocardiografías con análisis automatizado, reflejo del creciente interés de los inversores por soluciones escalables con impacto real en la vida de las personas.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha resaltado la importancia del evento como generador de tejido empresarial científico en la Región ya que considera que "este tipo de encuentros suponen una gran oportunidad para el desarrollo empresarial en el ámbito científico" Para García "es una gran alegría ver cómo los proyectos que han participado en ediciones anteriores han madurado, se han consolidado y regresan buscando nuevas rondas de financiación".

En la inauguración también ha intervenido el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez, quien ha afirmado que el LifeTech Summit "posiciona a la Región como un ecosistema de emprendimiento tecnológico con gran proyección internacional" y ha destacado que "Murcia es ya la segunda comunidad en número de empresas innovadoras de base tecnológica gracias al impulso de políticas pioneras y colaboraciones público-privadas".

Por su parte, el director de UCAM HiTech, Carlos Caballero, ha señalado que "el LifeTech Summit no es solo un evento, es una plataforma real de conexión entre ciencia, capital y propósito. Aquí las ideas se traducen en reuniones, alianzas y financiación". Al hilo, ha añadido que "uno de los grandes retos es atraer inversión privada a las etapas tempranas de proyectos científicos, y este foro se ha convertido en un espacio clave para lograrlo".

El programa ha incluido encuentros 'one to one', sesiones de networking y dos mesas redondas. La primera, titulada 'Del paper al mercado; la ciencia que sí interesa a los fondos', reunió a representantes de BeAble Capital, Clave Capital, Fundación Botín y Capital Cell, que debatieron sobre cómo atraer inversión a la ciencia aplicada.

En la segunda, 'Del fallo al acierto: aprendizajes para una transferencia efectiva', intervinieron expertos en transferencia tecnológica y propiedad industrial como Herrero & Asociados, CMG MedDev y LETSLAW.

Más allá de la inversión, el LifeTech Summit ha servido como escaparate de las iniciativas estratégicas impulsadas por UCAM para transformar el conocimiento en impacto real. A través de su Venture Studio, la universidad acompaña a investigadores desde la idea hasta la creación de empresas viables, siguiendo modelos internacionales.

Esta labor se complementa con Coral (www.thecoral.net), la comunidad online de emprendimiento científico creada junto a Celera, que conecta ya a más de 1.000 investigadores y emprendedores.

Con esta edición, el LifeTech Summit se consolida como el "mayor foro universitario del sur de Europa dedicado a la inversión en startups científicas, reforzando el papel de la UCAM y de la Región de Murcia como referentes en la creación de un ecosistema de innovación con impacto global", han concluido.