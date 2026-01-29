La UCAM, entre las mejores universidades de Europa en reputación educativa y empleadora - UCAM

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Quacquarelli Symonds (QS), compañía especializada en el análisis de instituciones de educación superior de todo el mundo, ha publicado su último informe, en el que analiza el sistema universitario europeo.

En él, destaca el modelo educativo de la Universidad Católica San Antonio, con buenos resultados en los indicadores 'Reputación académica' y 'Reputación empleadora' -con un gran peso en la evaluación total del ranking- situándose, en ambos, en el rango 301+.

"El posicionamiento de la UCAM en estos campos viene dado por la calidad de su formación y la buena percepción que los empleadores tienen de sus egresados", han apuntado fuentes de la universidad en una nota de prensa, en la que han señalado que esto es "un reconocimiento a su excelencia y su estrecha vinculación con la empresa, propiciando una transferencia real de conocimiento al tejido productivo y la sociedad".

El ranking también reconoce a la UCAM un crecimiento sostenido en estudiantes y profesorado extranjero. La institución destaca por la multiculturalidad en sus campus, con estudiantes de 127 nacionalidades, lo que la posiciona en el Top 252 de universidades europeas en diversidad de alumnos internacionales -la 9ª en España- gracias a su apuesta por la internacionalización, el fomento de la movilidad entre sus estudiantes y la atracción de alumnos de otros países.

Asimismo, se sitúa la 15ª en proporción de profesorado internacional entre las 62 universidades españolas presentes, mejorando también notablemente sus cifras en este campo.

La UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado (Bachelor's Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, Veterinary Medicine y International Relations) como de postgrado.

INVESTIGACIÓN

Otro de los indicadores en el que la UCAM ha experimentado un importante crecimiento ha sido en impacto de su investigación. Según QS, los artículos publicados por la Católica recibieron un 33% más de citas que en la pasada edición de su ranking (excluyendo autocitas), lo que refleja su fortalecimiento y relevancia científica.

La institución ha apostado desde sus inicios por la investigación aplicada, que dé respuestas a las necesidades de la sociedad. Para garantizarlo, puso en marcha su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación 'UCAM HiTech' que, pese a su corta edad, ya se ha convertido en un referente nacional: ha apoyado a más de 300 startups y ha formado a más de 800 personas en emprendimiento científico -en aspectos como financiación, inteligencia artificial, marketing o gestión empresarial- con programas desarrollados en distintas comunidades autónomas, cofinanciados por fondos europeos.

A ello se suma la investigación propia que se desarrolla dentro del propio hub, a través por ejemplo de UCAM-SENS o el Laboratorio de Biología Molecular, entre otros.

EL CAMPUS DE MADRID YA ES REALIDAD

La UCAM está en plena expansión, con la reciente inauguración de su nuevo Campus en Madrid UCAM-COE, que se suma a los de Murcia y Cartagena.

La Universidad prepara el inicio de las clases en Torrejón de Ardoz a partir del próximo mes de septiembre con la implantación de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, aunque la actividad ya se inició el pasado fin de semana con la presencia de 200 estudiantes de grado y postgrado online que realizaron allí sus pruebas de evaluación.